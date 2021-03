Podnetom k pieskovaniu lúk v Petržalke sa bude zaoberať okresný úrad

Bratislava 27. marca (TASR) – Podnetom petržalského miestneho poslanca Juraja Kríža v súvislosti s nedávnym zvážaním piesku z detských ihrísk na trávnaté plochy a lúky pre ich prevzdušnenie sa bude zaoberať Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Podnet naň postúpi Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava, na ktorý sa poslanec obrátil. Má podozrenie z porušovania zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.



"RÚVZ Bratislava bol podnet doručený. Uvedený podnet bude postúpený Okresnému úradu Bratislava, odbor životného prostredia," priblížila hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.



Poslancovi sa nepozdávalo, že pracovníci referátu verejného priestranstva vykonali veľké presuny použitého piesku z detských pieskovísk a rozptýlili ho po zelených plochách a lúkach. "Tento piesok by sa mal pravidelne čistiť a vždy v určitom časovom horizonte odstrániť ako biologický odpad. Hromadia sa v ňom nežiaduce látky, psie a mačacie výkaly a vtáčí trus, parazity, komunálny odpad, ale aj injekčné striekačky," zdôraznil Kríž.



Mestská časť poukázala na to, že piesok bol zvážaný z pieskovísk materských škôl, nie z verejných detských ihrísk. "Sme toho názoru, že piesok z materských škôl je zdravotne neškodný a nijakým spôsobom neohrozuje obyvateľov ani životné prostredie," poznamenala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Tvrdenie, že mestská časť mení Petržalku na toxické pieskovisko, je podľa nej absolútne prehnané. Ubezpečila, že piesok z verejných detských ihrísk bude zlikvidovaný ako biologický odpad.



Zámerom "pieskovania lúk" bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne mal byť zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy, na ktorej sa vysadí tráva.