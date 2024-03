Podnik medzitrhu práce v Banskej Bystrici chce pomôcť zraniteľným

Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce, ktorú pred 12 rokmi zriadilo mesto Banská Bystrica, sa zapojila do výzvy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zameranej na zavádzanie housing-led prístupov a zabezpečenie dostupného bývania. Ak bude mestský sociálny podnik úspešný a získa mimorozpočtové zdroje, projekt by mohol začať realizovať v septembri. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Zavádzanie housing-led prístupov znamená sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné bývanie vybranej cieľovej skupine spolu s vykonávaním sociálnych intervencií a odbornej pomoci.



"Ambíciou podniku je vytvárať vhodné podmienky k sprístupneniu housing-led služieb na území mesta a v jeho blízkom okolí pre skupinu ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Je pravdou, že v dôsledku straty bývania im vznikajú ďalšie problémy ako zhoršený zdravotný stav, zadlženosť, strata sociálnych kontaktov, pracovných návykov a zručností či demotivácia, čo môže viesť k následnému vyčleneniu zo spoločenského života a izolácii. Poskytnutím komplexného balíka služieb v podobe odborného poradenstva a podpory zamestnania a bývania sa dosiahne eliminácia prekážok, ktoré ľuďom ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením bránia začleniť sa do spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce," vysvetlila projektová manažérka a ekonómka podniku Lucia Babiaková.



Zámerom projektu je poskytnúť vybraným 45 zraniteľným osobám profesionálne terénne sociálne služby s cieľom zabezpečiť dostupné, udržateľné bývanie a poskytnúť pomoc a podporu pri uplatnení sa na trhu práce. "Vzhľadom na obmedzené financie poskytované prostredníctvom tohto projektu je výzva ideálna ako podporný mechanizmus a nástroj najmä pre mestský sociálny podnik, ktorý aj priamo zamestnáva ľudí z cieľovej skupiny a vie tak s nimi efektívne pracovať," doplnil vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.



Do výzvy rezortu práce sa zapojil aj Slovenský Červený kríž (SČK), územný spolok Banská Bystrica. Za uplynulé tri roky sa mu podarilo systematickou prácou s klientmi vrátiť z "ulice" do pracovného života so samostatným bývaním 56 ľudí. Zároveň prostredníctvom programu Európskej komisie pomohol od novembra 2022 ku dnešnému dňu 140 vysídleným rodinám z Ukrajiny a 20 rodinám zo Slovenska nájsť nový domov, prácu a zázemie.



"V aktuálnom projekte sa zameriame najmä na ľudí bez domova, osoby s nízkym príjmom, jednočlenné rodiny s deťmi, zdravotne postihnutých, mladých dospelých odchádzajúcich z ústavnej starostlivosti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľov. Cieľom je do projektu zapojiť približne 115 klientov, z ktorých si 20 udrží bývanie aj po jeho skončení," priblížila riaditeľka banskobystrického spolku SČK Zuzana Stanová.