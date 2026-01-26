< sekcia Regióny
Podnikateľ I. Tychler ohlásil kandidatúru na primátora mesta Skalica
Zdôraznil význam podnikateľského prostredia a firiem, ktoré v Skalici vytvárajú pracovné miesta a ekonomické hodnoty.
Autor TASR
Skalica 26. januára (TASR) - Podnikateľ Ivan Tychler ohlásil kandidatúru na primátora mesta Skalica. Predstavil víziu rozvoja mesta založenú na spolupráci všetkých skupín, ktoré sa podieľajú na jeho fungovaní. Informoval o tom v príspevkoch na sociálnej sieti.
Ako uviedol, podnikatelia, občania, zamestnanci mestského úradu, poslanci aj vedenie mesta by mali postupovať jednotne. „Spoločným cieľom musí byť vždy riešenie, ktoré pomáha občanovi a zároveň podporuje rozvoj mesta,“ ozrejmil.
Zdôraznil význam podnikateľského prostredia a firiem, ktoré v Skalici vytvárajú pracovné miesta a ekonomické hodnoty. Rovnako dôležitá je podľa kandidáta dôvera občanov v mestský úrad a jeho dostupnosť, odbornosť a korektný prístup.
