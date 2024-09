Podnikatelia a organizácie v cestovnom ruchu oceňujú zníženú DPH

Liptovský Mikuláš/Vysoké Tatry 27. septembra (TASR) - Podnikatelia a organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu (CR) z regiónov Tatier a Liptova veľmi pozitívne vnímajú rozhodnutie znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor a ubytovacie zariadenia na päť percent. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že je to symbolické v deň, keď oslavujú Svetový deň cestovného ruchu. Pôvodne avizované informácie o náraste DPH na ubytovanie a služby cestovného ruchu na 23 percent označili subjekty cestovného ruchu za likvidačné.



"Dopadová štúdia aj všetky argumenty zabrali a z aktuálnej desaťpercentnej DPH bude v roku 2025 päť percent DPH. Chceme aj takto poďakovať všetkým aktérom, združeniam a najmä Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR za dôveru v podobe avíza o znížení DPH," uviedla Blašková.



Výkonná riaditeľka OOCR Liptov Darina Bartková upozornila, že slovenský cestovný ruch stále nedosahuje čísla spred pandémie a celoročne bojuje s konkurenčnými ponukami iných destinácií, najmä v zahraničí. "Pre cestovný ruch je informácia o päťpercentnej DPH ako z ríše snov, ale zároveň je to pre nás aj obrovský záväzok, aby sme dokázali spoločne zvýšiť výkony cestovného ruchu - návštevnosť regiónov aj obsadenosť ubytovacích kapacít," skonštatovala Bartková.



Regióny Vysokých Tatier aj Liptova sa zameriavajú nielen na domáci cestovný ruch, ale aj na okolité krajiny V4 a aktívne rozvíjajú v spolupráci so Slovakia.travel aj s rezortom cestovného ruchu vďaka dotácii aj vzdialenejšie trhy ako Pobaltie, Rumunsko, Veľká Británia, Škandinávia a iné.