Podnikatelia sa môžu zapojiť do súťaže o inováciu Žilinského kraja

Žilina 12. januára (TASR) - Podnikatelia a organizácie pôsobiace v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa môžu zapojiť do 16. ročníka súťaže Inovácia Žilinského kraja 2023. Registrácia je možná online do konca marca 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Súťaží sa v kategóriách "inovatívna firma alebo startup" a "regionálna inovácia". "Odborná porota bude hodnotiť napríklad stupeň inovácie, ekonomické prínosy, trhové šance a sociálno-ekonomický dosah na región či udržateľnosť projektu," vysvetlil Andrej Černek z Inovačného centra Inovia.



Do finále postúpi päť najlepších projektov z každej kategórie. Výsledky budú prezentovať na podujatí Festival inovácií, ktorý sa uskutoční v apríli 2024 v Žiline.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že chcú takýmto spôsobom podporiť rozvoj dobrých nápadov, riešení a projektov, ktoré môžu mať pozitívny dosah na obyvateľov jednotlivých regiónov a kraja. "Našou snahou je tiež podnietiť dialóg, napríklad aj formou verejnej diskusie o inováciách," podotkla.



Podrobnosti o súťaži sú dostupné na inovia.sk.