Inkubátor INVEST môže podporiť podnikateľské nápady študentov

Nitra 22. októbra (TASR) - Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa môžu so svojimi podnikateľskými nápadmi prihlásiť do Inkubátora INVEST, ktorý im pomôže rozbehnúť podnikanie a zároveň zviditeľniť ich začínajúci podnik. Ako uviedla Mária Pietová zo SPU, prihlášku je potrebné podať do 30. októbra.



Úspešní študenti získajú prístup k vybraným odborníkom a zdrojom partnerských univerzít aliancie INVEST a tiež podnikateľský koučing a mentoring. "Inkubátor projektu INVEST má dve časti. Prvou je predinkubačný program pre tímy, ktoré ešte nezaregistrovali svoje podnikanie. Druhým je inkubačný program pre tých, ktorí už svoje podnikanie zaregistrovali a spustili alebo sa práve chystajú spustiť svoju minimálnu verziu produktu," vysvetlila Pietová.



Do Inkubátora sa môže prihlásiť tím, v ktorom je aspoň jedna osoba študentom, zamestnancom alebo absolventom SPU a partnerských univerzít INVEST. Prípadne je aktívnym zainteresovaným subjektom v regionálnych INVEST Living Labs. V tíme musí byť tiež aspoň jedna osoba, s ktorou rozvíja svoj podnikateľský plán. "Svoje nápady budú jednotlivé tímy prezentovať porote, ktorá z nich následne vyberie tie, ktoré získajú prístup k štvormesačnému školiacemu programu. Počas tohto obdobia sa bude konať niekoľko stretnutí s trénermi," informovala Pietová.



Každému vybranému startupu budú pomáhať odborníci zastupujúci rôzne oblasti a krajiny z aliancie INVEST. "Pre tímy vybrané do Inkubátora môže byť k dispozícii aj dodatočná finančná podpora v závislosti od domovskej univerzity daného tímu," doplnila Pietová.