Podniky v obytných zónach v Rožňave budú môcť byť otvorené dlhšie

Rožňava 3. júla (TASR) - Reštaurácie, kaviarne či pohostinstvá v obytných zónach v Rožňave budú môcť byť otvorené od nedele do štvrtka o hodinu dlhšie. Poslanci mesta na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili predĺženie ich prevádzkového času do 23.00 h.



Reštaurácie či pohostinstvá, ktoré sa nachádzajú v obytných zónach Rožňavy, mohli byť doposiaľ od nedele do štvrtka otvorené do 22.00 h a v piatok, sobotu a dni, po ktorých nasleduje deň pracovného pokoja, do 23.00 h. Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na zasadnutie MsZ, mnohé prevádzky však nariadenie mesta nerešpektovali.



"Mnohé prevádzky len zamknú vchod a zákazníci sa v nich zdržiavajú aj naďalej. Navrhovanou zmenou by teda došlo k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym," uvádza dôvodová správa.



Po schválení zmeny budú môcť byť podniky v obytných zónach Rožňavy otvorené každý deň do 23.00 h. Exteriérové sedenia a terasy však budú musieť prevádzkovatelia zatvárať rovnako ako doposiaľ o 22.00 h. Podľa dôvodovej správy predĺženie prevádzkovej doby podnikov pomôže v súvislosti s nedávnymi obmedzeniami pre pandémiu nového koronavírusu aj majiteľom prevádzok.