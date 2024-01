Podoba novej plavárne vo Zvolene bude známa do polovice februára

Zvolen 31. januára (TASR) - Podoba novej zvolenskej plavárne bude známa do polovice februára. Mesto zároveň svoju starú plaváreň na konci júna definitívne zatvorí. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že je to na základe nálezu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Dodal, že do súťaže na stvárnenie novej plavárne zaslalo svoje návrhy viacero architektov. Porota začne s ich vyhodnotením v piatok (2. 2.). Mesto spustilo súťaž návrhov v októbri minulého roka. "Hoci pravidlá súťaže nám neumožňujú zverejniť počet doručených návrhov, konštatujem, že bude z čoho vyberať," spomenul zvolenský primátor Vladimír Maňka. O výsledkoch budú najskôr informovať účastníkov súťaže, potom spoznajú novú podobu plavárne aj obyvatelia.



RÚVZ vyzval mesto na opravu plaveckého bazéna, cenová ponuka na tieto práce je však takmer 60.000 eur. Potvrdila to vedúca odboru správu majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Poznamenala, že budova mestských kúpeľov má viac ako 50 rokov a kedykoľvek môže byť rozsiahla havária. Reálne by sa tak podľa nej mohlo stať, že opravia bazén a o niekoľko dní budú musieť plaváreň zavrieť pre inú poruchu.



Samospráva pripomína, že okrem toho je stará plaváreň energeticky náročná a má vysoké náklady. "Celkovo doplácame na jej chod takmer 300.000 eur ročne," vysvetlila prednostka mestského úradu Soňa Šáliová. Objasnila, že v zlej finančnej situácii, v ktorej sa samosprávy nachádzajú, si už takéto výdavky nemôžu dovoliť.



Po vyhodnotení návrhov podoby novej plavárne a podpise zmluvy s víťazom súťaže začnú s administratívnou prípravou výstavby. Tá zahŕňa vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i uskutočnenie stavby a výber zhotoviteľa. Začiatok výstavby je naplánovaný na budúci rok. V plavárni bude 10-dráhový bazén s dĺžkou 25 metrov, relaxačný bazén s vodnými atrakciami i sauny.