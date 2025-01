Podolínec chce z eurofondov vybudovať turistickú rozhľadňu

Podolínec 13. januára (TASR) - Mesto Podolínec chce v tesnej blízkosti cyklotrasy v sedle Lustová vybudovať turistickú rozhľadňu a Ekoenergy zónu. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že na realizáciu projektu spolu s ďalšími obcami a partnerom z Poľska predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Poľsko - Slovensko. Jeho hodnota je viac ako 1,5 milióna eur.



"Ak sa podarí našu žiadosť schváliť, dôjde k významnému pokroku v rámci rozvoja cykloturizmu a celkovo cestovného ruchu v našom regióne," uviedlo mesto. Hlavný poľský partner Gmina Rytro chce v rámci projektu vybudovať priame napojenie obce na cyklotrasu EUROVELO 11 súbežne s transeurópskou cyklocestou Aquavelo a spolu s oddychovou zónou a exteriérovou telocvičňou. Mesto Podolínec ako hlavný slovenský partner vybuduje rozhľadňu a spomínanú zónu v smere do Vyšný Ružbách, ktoré zase plánujú dobudovať cyklotrasu zo sedla Lustová až do obce. Samospráva z Lackovej chce postaviť cyklotrasu cez svoje katastrálne územie v smere na obec Kamienka, ktorá vybuduje svoju časť cyklotrasy s napojením do obce.



"Všetky spomenuté projekty majú platné povolenie na výstavbu. Ak sa podarí tento projekt zrealizovať, ostane už iba približne 900-metrový úsek cyklotrasy cez kataster obce Hniezdne, aby sa naše mesto spojilo spevnenou cyklotrasou s mestom Stará Ľubovňa. Veríme, že tento pre okres Stará Ľubovňa, ale aj pre Prešovský samosprávny kraj významný projekt nájde podporu a úspešne ho spolu s ostatnými partnermi zrealizujeme," dodáva mesto s tým, že aktuálne už pracujú aj na príprave prepojenia cyklotrasou v opačnom smere na Spišskú Belú.