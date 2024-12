Podolínec sa so štátom dohodne na splátkach, voči rozsudku sa neodvolá

Podolínec 5. decembra (TASR) - Mesto Podolínec sa napokon dohodne so štátom a voči rozsudku Okresného súdu (OS) Stará Ľubovňa z konca novembra sa neodvolá. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Michal Marhefka, podľa ktorého inú možnosť aktuálne nemajú. Rozhodnutie na stredajšom (4. 12.) mimoriadnom rokovaní potvrdili aj tamojší mestskí poslanci. Najbližších desať rokov tak bude samospráva štátu splácať po 32.000 eur ročne. Kauza súvisí s budovami, ktoré mesto odkúpilo ešte v roku 2017 od Ministerstva vnútra (MV) SR s cieľom opravy kina, rekonštrukcie telocvične, vybudovania multifunkčného a detského ihriska. K realizácii napokon nedošlo, pretože pozemky pod budovami, ktoré patrili rezortu obrany, neboli vyrovnané. MV mesto zažalovalo za neplnenie zmluvy, keďže spomínané aktivity malo vykonať do dvoch rokov.



"Pristúpime na dohodu o splátkach, neodvoláme sa a dohodneme sa s ministerstvom. Je to 32.000 eur ročne, samozrejme, že to nejakým spôsobom ovplyvní chod mesta, ale ak by sme sa odvolali, je veľký predpoklad, že by bol rozsudok potvrdený, a tam by už nebola cesta späť a nedalo by sa dohodnúť. Je to príliš veľké riziko a hoci z toho nie som nadšený, inú možnosť momentálne nevidím," skonštatoval Marhefka. Zároveň potvrdil, že plánujú objekt kasární prenajímať, aby aspoň z časti pokryli náklady na splátky.



Hovorca MV SR Matej Neumann v reakcii na rozsudok pre TASR upozornil, že rezort je povinný v zmysle zákona o správe majetku štátu vymáhať predmetnú pohľadávku, keďže mesto Podolínec si nesplnilo svoje povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy, čo potvrdil svojím rozhodnutím aj súd. Ministerstvo však prejavilo ochotu uzatvoriť s mestom dohodu o splátkach a pri dodržaní všetkých podmienok si rezort ako správca pohľadávky nebude účtovať ani si uplatňovať úroky z omeškania.



Začiatkom tohto roka pritom OS rozhodol, že žaloba je nedôvodná. To však zmenil odvolací Krajský súd v Prešove a vrátil vec na nové konanie. Ten istý OS napokon rozsudok zmenil a na jeho základe malo mesto zaplatiť štátu 360.000 eur. Samospráva rozhodnutie považuje za nespravodlivé. Primátor dodal, že aktuálne neplánujú riešiť nevyrovnané pozemky pod budovami, ktoré stále vlastní rezort obrany. "Momentálne to neriešime, nevylučujem, že sa tým začneme v blízkej dobe zaoberať, ale závisí od podmienok," uzavrel.