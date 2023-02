Podolínsky detský domov vykradli, polícia obvinila päticu zlodejov

Podolínec 3. februára (TASR) - Pätica zlodejov vykradla detský domov v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa, v súčasnosti už čelia obvineniu. O prípade, ktorý sa stal ešte začiatkom januára, informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že išlo o opakovanú krádež.



"Zlodeji vošli v priebehu dvoch dní do objektu, prešli do obytnej časti, vylomili dvere skríň a odcudzili množstvo zimného i letného oblečenia, obuvi, ako aj rôzne osobné veci tam umiestnených detí. Vyšetrovaním tohto prípadu bolo preukázané, že skutku sa dopustilo spolu päť osôb, vo veku od 14 do 21 rokov, pochádzajúcich z obcí Lomnička a Kolačkov," uviedla hovorkyňa.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže. Z nezákonného konania už aj obvinil spomínané osoby, všetci sú stíhaní na slobode.