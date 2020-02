Podozrenie na koronavírus sa u čínskej pacientky v Nitre nepotvrdilo

Nitra 13. februára (TASR) – Podozrenie na koronavírus u čínskej pacientky, ktorú včera priviezli z Nových Zámkov do nitrianskej nemocnice, sa nepotvrdilo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. „Momentálne nič nebráni tomu, aby bola pacientka prepustená do domáceho liečenia,“ doplnila.



Pacientka s podozrením na koronavírus pricestovala na Slovensko z Číny 10. januára a 6. februára vyhľadala lekára. V stredu 12. februára ju priviezli do nitrianskej fakultnej nemocnice. „Pacientka nepreukazovala klinické ani epidemiologické príznaky ochorenia na koronavírus,“ uviedla ešte v stredu Timková.