Podozriví z prepadnutia čerpacej stanice v Podbrezovej skončili v cele

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

V prípade začali trestné stíhanie za zločin lúpeže.

Autor TASR
Podbrezová 26. februára (TASR) - Polícii sa podarilo vypátrať osoby podozrivé z lúpežného prepadnutia čerpacej stanice v Podbrezovej, ku ktorému došlo v stredu (25. 2.) vo večerných hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková.

Podľa doposiaľ zistených informácií mal 30-ročný muž vojsť do priestorov čerpacej stanice a nastriekať slzotvorný sprej smerom na zamestnankyňu. Následne sa mal nahnúť cez pult a odcudziť z pokladne finančnú hotovosť vo výške viac ako 470 eur. Potom nasadol do vozidla, v ktorom sa nachádzala ďalšia osoba, a z miesta unikol,“ uviedla Žabková s tým, že podozrivých sa podarilo vypátrať v krátkom čase vďaka rýchlej a pohotovej práci breznianskych kriminalistov v súčinnosti s ďalšími kolegami z viacerých okresov.

Policajti podozrivé osoby obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely predbežného zaistenia. V prípade začali trestné stíhanie za zločin lúpeže.

