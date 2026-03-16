PODPAĽAČ: V Žiline v noci horelo auto
Požiar auta pred garážou bol hasičom nahlásený krátko pred 3.00 h a zlikvidovali ho jedným vysokotlakovým prúdom.
Autor TASR
Žilina 16. marca (TASR) - Žilinskí profesionálni hasiči zasahovali počas pondelkovej noci na Bytčickej ulici v Žiline pri požiari osobného auta. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie cudzou osobou.
Požiar auta pred garážou bol hasičom nahlásený krátko pred 3.00 h a zlikvidovali ho jedným vysokotlakovým prúdom. „Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Požiarom bola poškodená garáž a tiež druhé vozidlo nachádzajúce sa v garáži,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel a garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur.
Požiar auta pred garážou bol hasičom nahlásený krátko pred 3.00 h a zlikvidovali ho jedným vysokotlakovým prúdom. „Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Požiarom bola poškodená garáž a tiež druhé vozidlo nachádzajúce sa v garáži,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel a garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur.