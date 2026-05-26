Podpaľačstvo na Spiši: V plameňoch skočili štvorkolka aj prístrešok
Autor TASR
Podolínec 26. mája (TASR) - Polícia vyšetruje prípad podpaľačstva na Spiši, ku ktorému došlo v nedeľu (24. 5.) v noci. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ podpálil štvorkolku a oheň sa rozšíril aj na prístrešok.
„Neznámy páchateľ vošiel cez otvorenú zadnú bránu na pozemok rodinného domu v jednej z obcí a zapálil štvorkolku stojacu pod prístreškom. Požiar neskôr zachvátil celý prístrešok, ktorý zhorel. Požiarom bolo zničené náradie, kyslíkové fľaše, prívesný vozík, kade na naftu i dodávkové vozidlo a mulčovač,“ uviedla hovorkyňa. Celková škoda, ktorá vznikla konaním podpaľača, podľa nej doposiaľ nebola vyčíslená.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
