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VIDEO: Podpaľoval kontajnery: Už čelí obvineniu
Muž čelí obvineniu v štyroch prípadoch, polícia však preveruje aj jeho prípadnú súvislosť s ďalšími požiarmi na území mesta.
Autor TASR
Košice 3. júna (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného Košičana z prečinu poškodzovania cudzej veci v súvislosti so sériou požiarov kontajnerov v Košiciach. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, muž čelí obvineniu v štyroch prípadoch, polícia však preveruje aj jeho prípadnú súvislosť s ďalšími požiarmi na území mesta.
Prvý prípad zaznamenali policajti v noci 9. apríla na Palárikovej ulici, kde zhoreli tri plastové nádoby na komunálny odpad a jedna nádoba na bioodpad. V tú noc horelo aj stojisko so siedmimi nádobami na odpad na rohu Fibichovej a Zlatej ulice. Ďalší požiar kontajnera bol hlásený 21. apríla na Podtatranského ulici a 5. mája vzbĺkli na Štefánikovej ulici dve plastové nádoby na komunálny odpad. Oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované auto, pričom majiteľ predbežne vyčíslil škodu na viac ako 9000 eur.
Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž opäť konať 20. mája na Rastislavovej ulici, kde sa požiar nádoby na komunálny odpad sa rozšíril a poškodil aj zaparkované vozidlo. V tú istú noc mal páchateľ pokračovať aj na Mlynárskej ulici, kde podpálil nádobu na papier. Ďalší požiar vznikol aj na Vojvodskej ulici, kde bola podpálená nádoba na papier a od nej sa vznietila aj nádoba na komunálny odpad. Polícia v jednotlivých prípadoch začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci.
Situáciou sa zaoberalo aj pracovné stretnutie, ktoré sa 25. mája uskutočnilo na Okresnom úrade v Košiciach. Polícia tam deklarovala, že robí všetko pre čo najrýchlejšie vypátranie páchateľa. „Vykonané úkony priviedli policajtov na správnu stopu a získaná dôkazná situácia umožnila 39-ročného Košičana obviniť z prečinu poškodzovania cudzej veci, a to hneď štyrikrát,“ uviedla Ivanová. Polícia avizuje, že budú na prípadoch podpálených kontajnerov pracovať aj naďalej, aby preverili prípadnú súvislosť tohto muža s ďalšími požiarmi na území mesta.
Prvý prípad zaznamenali policajti v noci 9. apríla na Palárikovej ulici, kde zhoreli tri plastové nádoby na komunálny odpad a jedna nádoba na bioodpad. V tú noc horelo aj stojisko so siedmimi nádobami na odpad na rohu Fibichovej a Zlatej ulice. Ďalší požiar kontajnera bol hlásený 21. apríla na Podtatranského ulici a 5. mája vzbĺkli na Štefánikovej ulici dve plastové nádoby na komunálny odpad. Oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované auto, pričom majiteľ predbežne vyčíslil škodu na viac ako 9000 eur.
Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž opäť konať 20. mája na Rastislavovej ulici, kde sa požiar nádoby na komunálny odpad sa rozšíril a poškodil aj zaparkované vozidlo. V tú istú noc mal páchateľ pokračovať aj na Mlynárskej ulici, kde podpálil nádobu na papier. Ďalší požiar vznikol aj na Vojvodskej ulici, kde bola podpálená nádoba na papier a od nej sa vznietila aj nádoba na komunálny odpad. Polícia v jednotlivých prípadoch začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci.
Situáciou sa zaoberalo aj pracovné stretnutie, ktoré sa 25. mája uskutočnilo na Okresnom úrade v Košiciach. Polícia tam deklarovala, že robí všetko pre čo najrýchlejšie vypátranie páchateľa. „Vykonané úkony priviedli policajtov na správnu stopu a získaná dôkazná situácia umožnila 39-ročného Košičana obviniť z prečinu poškodzovania cudzej veci, a to hneď štyrikrát,“ uviedla Ivanová. Polícia avizuje, že budú na prípadoch podpálených kontajnerov pracovať aj naďalej, aby preverili prípadnú súvislosť tohto muža s ďalšími požiarmi na území mesta.