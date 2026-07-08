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Podpis na sanáciu Kolonádového mosta v Piešťanoch museli odložiť
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta.
Autor TASR
Piešťany 8. júla (TASR) - Podpis zmluvy na sanáciu pilierov Kolonádového mosta v Piešťanoch so zhotoviteľom, ktorý uspel vo verejnom obstarávaní, muselo mesto odložiť. Dôvodom je námietka, ktorú proti vyhodnoteniu ponúk podal neúspešný uchádzač. Informovalo o tom mesto Piešťany na svojom webe.
Na základe vyhodnotenia ponúk samospráva určila za úspešného uchádzača spoločnosť Metrostav DS. Zmluvu o dielo s víťazom však zatiaľ nemôže uzatvoriť. „Deň pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie námietok bola mestu doručená námietka neúspešného uchádzača proti vyhodnoteniu ponúk,“ ozrejmila radnica.
Ďalší postup je podľa zákona o verejnom obstarávaní v kompetencii Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý preskúma opodstatnenosť podanej námietky a rozhodne o nej. „Do právoplatného ukončenia tohto konania nie je možné pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Po ukončení konania a podpise zmluvy bude možné určiť presný termín začatia sanačných prác,“ doplnila samospráva.
Mesto zároveň uviedlo, že rešpektuje zákonom stanovený postup a o ďalšom vývoji bude priebežne informovať prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov.
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov.
Na základe vyhodnotenia ponúk samospráva určila za úspešného uchádzača spoločnosť Metrostav DS. Zmluvu o dielo s víťazom však zatiaľ nemôže uzatvoriť. „Deň pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie námietok bola mestu doručená námietka neúspešného uchádzača proti vyhodnoteniu ponúk,“ ozrejmila radnica.
Ďalší postup je podľa zákona o verejnom obstarávaní v kompetencii Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý preskúma opodstatnenosť podanej námietky a rozhodne o nej. „Do právoplatného ukončenia tohto konania nie je možné pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Po ukončení konania a podpise zmluvy bude možné určiť presný termín začatia sanačných prác,“ doplnila samospráva.
Mesto zároveň uviedlo, že rešpektuje zákonom stanovený postup a o ďalšom vývoji bude priebežne informovať prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov.
Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov.