Podpísali memorandum o spolupráci medzi ministerstvom vnútra a TUKE
Jeho cieľom je prepojenie vedy s praxou, zvyšovanie bezpečnosti a podpora kvalitného vzdelávania.
Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a rektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Peter Mésároš v utorok v Košiciach podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je prepojenie vedy s praxou, zvyšovanie bezpečnosti a podpora kvalitného vzdelávania. TASR o tom informovali z tlačového odboru ministerstva vnútra.
Spoločné aktivity by sa mali týkať nielen výskumu a výmeny expertov, ale aj zapojenia odborníkov z rezortu vnútra do výučby na univerzite. „Ak chceme moderný štát, musíme prepájať teóriu s praxou. Ministerstvo vnútra potrebuje odborníkov, ktorí rozumejú nielen predpisom, ale aj výkonu v teréne. Univerzita zase získa priestor, kde sa teória mení na skutočné riešenia,“ uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že spolupráca prispeje aj k udržaniu talentovaných študentov na východnom Slovensku.
Memorandum sa zameriava na viacero oblastí spolupráce vrátane odborných konzultácií, výmeny skúseností, zapojenia expertov ministerstva do pedagogického procesu či konzultácií záverečných prác študentov. Dôraz sa kladie aj na zvyšovanie odolnosti tzv. mäkkých cieľov, posilňovanie digitálnej bezpečnosti a rozvoj koncepčných riešení v oblasti dopravy, letectva a záchranných systémov.
Rezort vnútra a TUKE už v súčasnosti spolupracujú na viacerých projektoch. Jedným z nich je štúdia modernizácie a obnovy úkrytov civilnej ochrany.
