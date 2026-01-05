< sekcia Regióny
Podpísali zmluvu na piatu etapu cyklotrasy okolo Tatier
Projekt v rámci cezhraničného programu s Poľskom má piatich partnerov.
Autor TASR
Poprad 5. januára (TASR) - Výstavba piatej etapy cyklotrasy okolo Tatier sa môže začať. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Tatry Štefan Bieľak s tým, že zoskupenie uplynulý mesiac podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na daný projekt.
Projekt v rámci cezhraničného programu s Poľskom má piatich partnerov. Zo slovenskej strany ide o mestá Poprad a Dolný Kubín. Celkové predpokladané výdavky sú takmer 4,57 milióna eur, pričom spolufinancovanie partnerov predstavuje osem percent. Celkové výdavky projektu pre Poprad vrátane vlastného spolufinancovania sú vo výške 1,5 milióna eur.
Podľa Bieľaka bude v Poprade vybudovaný trojkilometrový úsek s asfaltovým povrchom široký tri metre. Povedie od diaľnice v Matejovciach smerom po čistiareň odpadových vôd (ČOV) Matejovce, respektíve po hranicu katastra s obcou Veľká Lomnica. „A teda zostáva už len úsek na území Veľkej Lomnice, od ČOV Matejovce po existujúcu cyklotrasu, ktorý je už v procese formálneho schválenia (jeho financovanie je už doriešené). Po ukončení verejných obstarávaní by sa na jar 2026 mali začať stavebné práce,“ uviedol.
Spresnil, že do konca tohto roka by sa malo dať previezť z Popradu cez Kežmarok a Spišskú Belú až do Poľska a cez Nový Targ do Trstenej po samostatnej asfaltovej cyklotrase. Asfaltovanie cyklotrasy medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom a výstavba novej cyklotrasy v Ždiari od Strednice po odbočku na Osturňu z cesty 1/66, by sa totiž mali zrealizovať rovnako do konca roka 2026.
Projekt v rámci cezhraničného programu s Poľskom má piatich partnerov. Zo slovenskej strany ide o mestá Poprad a Dolný Kubín. Celkové predpokladané výdavky sú takmer 4,57 milióna eur, pričom spolufinancovanie partnerov predstavuje osem percent. Celkové výdavky projektu pre Poprad vrátane vlastného spolufinancovania sú vo výške 1,5 milióna eur.
Podľa Bieľaka bude v Poprade vybudovaný trojkilometrový úsek s asfaltovým povrchom široký tri metre. Povedie od diaľnice v Matejovciach smerom po čistiareň odpadových vôd (ČOV) Matejovce, respektíve po hranicu katastra s obcou Veľká Lomnica. „A teda zostáva už len úsek na území Veľkej Lomnice, od ČOV Matejovce po existujúcu cyklotrasu, ktorý je už v procese formálneho schválenia (jeho financovanie je už doriešené). Po ukončení verejných obstarávaní by sa na jar 2026 mali začať stavebné práce,“ uviedol.
Spresnil, že do konca tohto roka by sa malo dať previezť z Popradu cez Kežmarok a Spišskú Belú až do Poľska a cez Nový Targ do Trstenej po samostatnej asfaltovej cyklotrase. Asfaltovanie cyklotrasy medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom a výstavba novej cyklotrasy v Ždiari od Strednice po odbočku na Osturňu z cesty 1/66, by sa totiž mali zrealizovať rovnako do konca roka 2026.