Podpoľanci chcú, aby štát požiadal EÚ o výnimku na odstrel medveďa

Očová 21. júna (TASR) – Kompetentné orgány by mali čo najskôr podať Európskej únii (EÚ) žiadosť o výnimku na regulovaný odstrel medveďa hnedého. Na utorkovom stretnutí v Očovej v okrese Zvolen po tom volali zástupcovia samospráv, lesníkov, poľnohospodárov a poľovníckych združení na Podpoľaní. Situácia sa podľa nich v regióne zo dňa na deň zhoršuje a ľuďom sa výrazne zhoršil životný komfort z dôvodu neustáleho výskytu medveďov v blízkosti ich obydlí.



"Takúto výnimku legislatíva EÚ za veľmi prísnych podmienok umožňuje. Máme dostatok relevantných podkladov, ktoré je možné k žiadosti o výnimku priložiť," uviedla riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana a organizátorka stretnutia Vladimíra Fabriciusová. "Aj pri kladnom vybavení bude ale celý proces trvať ešte týždne," pripomenula. O takúto výnimku požiadali napríklad krajiny, ako Švédsko, Fínsko, Estónsko či Slovinsko.



Zásahový tím pre medveďa hnedého podľa Fabriciusovej začal už v uplynulých dňoch pracovať priamo v teréne na Poľane a v okolí, aby určil problémové medvede. "Chcem ale poprosiť verejnosť, aby bola pri riešení tejto problematiky zhovievavá," zdôraznila. Pomôcť zásahovému tímu by podľa nej mali aj ľudia v regióne.



"Ak medveď niekoho napadne alebo ak ničí majetok a nedovoľuje ľudom riadne žiť a na svojich pozemkoch hospodáriť, to všetko sú veci, ktoré by mali pri posudzovaní udelenia výnimky platiť," uviedol starosta obce Kriváň v okrese Detva Imrich Paľko.



"Vážnosť situácie si uvedomujeme. Nemáme problém s tým, aby sme eliminovali tie jedince, ktoré sa správajú neprirodzene a ohrozujú životy a majetok ľudí," povedal v reakcii na slová obyvateľov Podpoľania riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušana Karaska. Na rozdiel od tzv. kontajnerových medveďov, s ktorými je problém vo Vysokých Tatrách, je situácia na Podpoľaní podľa jeho slov iná a vyžaduje si čas. ŠOP ale podľa neho podporuje akékoľvek kroky, ktoré sú v súlade s právom.



Ako uviedol zástupca poľovníckeho združenia v Očovej Rudolf Huliak, populácia medveďa hnedého už dávno nie je v takom stave, že by mu hrozilo vyhynutie. "Populácia je dokonca v nadštandardnom stave a vo fantastickej kondícii. Nastal preto čas situáciu riešiť z titulu jej nadpočetnosti. Ak teraz neurobíme do jej početnosti zásah, tak to bude časovaná bomba pre slovenský vidiek," konštatoval.