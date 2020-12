Podpolianske múzeum má novú expozíciu s fujarami, píšťalkami i gajdami

Detva 25. decembra (TASR) – Fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje sú súčasťou novej stálej expozície Podpolianskeho múzea v Detve. Náučným charakterom a nadčasovým výtvarno-priestorovým riešením predstavuje 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska. „Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych hodnotných fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje. Trombity, trúby, biče, drumble či zvonce,“ uviedla pre TASR vedúca múzea Renáta Babicová.



Ako dodala, Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve obnovili v roku 2001 projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens FSP Detva. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z rovnomennej celoštátnej súťaže výrobcov týchto nástrojov v rokoch 2001 – 2020. Nadväzuje na prvý cyklus súťaže, ktorá sa konala v rámci FSP v Detve v rokoch 1975 až 1985. Najlepší účastníci súťaže získali certifikát, prioritou boli zvuková a hudobná kvalita, zachovanie tradičných znakov a postupov i výtvarná úroveň nástrojov.



„S interaktívnymi prvkami, jedinečnými medailami od akademického sochára Jána Kulicha a bohatými dokumentačnými výstupmi má expozícia tendenciu osloviť návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre,“ zhrnula Babicová, ktorá spolu s externým grafikom Jurajom Figurom a odbornou pracovníčkou múzea Elenou Műhlbergerovou stoja za scenárom a aj uskutočnením tejto expozície



Výroba fujary je podľa vedúcej múzea zložitá a je to dlhodobý proces. „Výrobcovia si zdroj bazového dreva, z ktorého ich väčšinou vyrábajú, v lese veľakrát doslova strážia. Musia si nájsť vhodnú bazu, vyťať ju a doniesť domov. Potom sa drevo jeden až tri roky suší, priebežne sa opakovane vŕta. Postupne sa drevo povrchovo upravuje až do úplného vyhladenia. Až nakoniec sa začne pracovať na výzdobe, špecifických ornamentoch s rukopisom výrobcu, pričom od začiatku výroby sa dbá na kvalitnú zvukovú stránku,“ vysvetlila.



Cieľom expozície je priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov a vzdať poctu ich majstrovstvu. Aktivizovať má tiež mladú generáciu a aj týmto spôsobom pomôcť odovzdávať a uchovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania. Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancovalo ju mesto Detva.



Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020 si môžu záujemcovia v múzeu v historickej časti Detvy pozrieť v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h. „Ak sa však ľudia ohlásia aspoň deň vopred, skupiny prevedieme expozíciou aj mimo otváracích hodín. Téma je nadčasová a expozícia má trvalý charakter,“ ukončila vedúca múzea pod Poľanou s tým, že v múzeu platia prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Do miestnosti pustia najviac troch ľudí, dezinfekcia rúk a rúško sú samozrejmosť. V novom roku začne múzeum fungovať 10. januára 2021.