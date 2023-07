Podpolianske múzeum otvorí expozíciu s obrusmi zdobenými krivou ihlou

Detva 3. júla (TASR) - Zamatové obrusy, vankúše rôznych tvarov a veľkostí či závesy na okná zdobené technikou krivej ihly na zamate budú súčasťou výstavy v Podpolianskom múzeu v Detve. S názvom Posolstvo krásy bude sprievodným podujatím 56. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. TASR o tom informovala vedúca múzea Renáta Babicová.



Ako uviedla, reprezentatívnymi dielami sú obrusy na veľké stoly, ktoré nazývajú deky. Vystavené predmety predstavujú ukážky bytového textilu, ktoré sú dielami detvianskych vyšívačiek. "Na rôznofarebnom, najčastejšie tmavom zamatovom podklade, vyniknú pestré motívy plnou výšivkou krivou ihlou," objasnila s tým, že základom pestrofarebných ornamentov sú geometrické a rastlinné ornamenty. Sú to napríklad kruhy, kvety, listy, vetvičky či zvončeky. "V našich lokalitách sú zaužívané ich pôvabné ľudové názvy ako bosorka, bicigeľ, oblápaňec, duboví ľist, srďiečko i sľimáčik," vysvetlila.



Výstava predstavuje diela viacerých vyšívačiek, ktoré už v súčasnosti nežijú. "Ich mená je dnes už zväčša ťažko identifikovať. Záujmom múzea však naďalej zostáva snaha získavania informácií a mien," podotkla vedúca. Doplnila, že výstava predstavuje staršie a aj novšie kusy od začiatku 20. storočia po súčasnosť. "Cieľom je zdôrazniť časovú náväznosť a majstrovstvo pochádzajúce z rúk podpolianskych žien. V tom je jej nadčasovosť, posolstvo i odkaz do budúcnosti," vysvetlila.



K špecifikám tradičnej kultúry Detvy patrí technika vyšívania krivou ihlou. "Od 30. rokov 20. storočia ju zhotovovali hlavne na objednávku a stali sa výrazným obchodným artiklom zručných vyšívačiek," konštatovala. Tieto predmety našli svoje miesto v mnohých domácnostiach na Slovensku aj v zahraničí. "Okrem svojej estetickej funkcie plnili hlavne reprezentačnú funkciu, ktorá odkazovala na lokálnu identitu a príslušnosť," uzavrela vedúca múzea.



Vernisáž výstavy bude vo štvrtok (6. 7.) v Podpolianskom múzeu v Detve. Záujemcovia si môžu bytový textil pozrieť do 31. mája 2024.