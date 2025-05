Podpolianske múzeum pripravilo program na Noc múzeí a galérií

Detva 15. mája (TASR) - Výtvarné aktivity, hry a komentované prehliadky vo všetkých expozíciách budú súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií v Podpolianskom múzeu v Detve. Program bude pre záujemcov k dispozícii v sobotu (17. 5.) od popoludnia do večera. TASR o tom informovala vedúca múzea Renáta Babicová.



Dodala, že poznávanie bude nadväzovať na zbierky múzea. „Tento rok to bude najmä na tradičnú kuchyňu, ktorej je venovaná krátkodobá výstava s názvom Z kuchyne do kuchyne,“ objasnila s tým, že je pohľadom do histórie kuchyne zo zbierok Podpolianskeho múzea. V rámci aktivít si budú môcť ľudia zhotoviť maketu hrnčeka s ornamentmi podľa zbierkových predmetov. Vyrobiť si môžu aj ich hlinené repliky. Počas podujatia bude aj prezentácia a možnosť študovania aktuálnych titulov z odbornej knižnice múzea. Naplánovaná je aj zábavná forma, účastníci budú môcť hádať, na čo v minulosti slúžili predmety zo zbierok múzea.



V priestoroch pokračuje aj expozícia, ktorej súčasťou sú fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje. Náučným charakterom a nadčasovým výtvarno-priestorovým riešením predstavuje vyše 100 kusov nástrojov od výrobcov zo Slovenska. „Dominujúcim prvkom expozície sú majestátne hodnotné fujary, zaujmú však aj ostatné nástroje. Trombity, trúby, biče, drumble či zvonce,“ povedala vedúca múzea. Zdôraznila, že má aj interaktívne prvky, ktoré sú prítomné v expozíciách o ovčiarstve a námornom kapitánovi.



Návštevníci si môžu pozrieť aj jeden z najstarších krížov na Podpoľaní, zo Štolianska. Rovnako aj drevený vyrezávaný stĺp s motívom a prvkami detvianskej ľudovej kultúry. Nachádza sa vo vstupnom vestibule múzea a v 30. rokoch 20. storočia ho dal zhotoviť vtedajší hlavný notár Jozef Rovný. Obnovili ho v roku 2022.



Budova, v ktorej v súčasnosti sídli Podpolianske múzeum, patrí k historicky najstarším a dodnes zachovaným architektonickým budovám mesta. Múzeum uvádza, že hoci sa v nej vystriedalo viacero inštitúcií, drevený stĺp pretrval.