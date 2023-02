Podpolianske múzeum robí výstavu prác detí o prírode a pralese Poľany

Detva 8. februára (TASR) – Prales i divoká príroda Poľany boli motívmi výtvarných prác žiakov, ktorých diela vystavuje Podpolianske múzeum v Detve. TASR o tom informovala Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO) vo Zvolene.



Priblížila, že výtvarnú výzvu s názvom Život v pralese pre žiakov základných umeleckých škôl vyhlásila CHKO Poľana vlani vo februári. Zapojilo sa do nej 61 detí zo šiestich základných umeleckých škôl v Hriňovej, Očovej, vo Zvolene a v Banskej Bystrici. "Unikátna učebnica divokej prírody, priestor prebúdzajúci fantáziu. Presne tak zapôsobila výzva na talentovaných školákov," spresnila Turayová. Podľa nej v nich prebudila predstavy plné farieb, tvarov, obrazov a života. "Svoje predstavy pretavili do diel, ktoré prekypujú životnou energiou rovnako ako prales," dodala s tým, že originalita v stvárnení života v pralese sa prejavila aj v použití rôznych techník, ako napríklad koláž, pastel či grafika.



Výstava súťažných prác je pre záujemcov v Podpolianskom múzeu v Detve od 8. februára do 9. júna. Jej súčasťou bude panelová prezentácia národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales. Priblíži život v pralese po odbornej stránke a predstaví jeho prírodné hodnoty. "Práve Dobročský prales, jeden z najstarších pralesov Slovenska, bol deťom živou inšpiráciou na ich umeleckú tvorbu," uviedla Turayová. Expozíciu doplnili aj fotografiami lesných zvierat z portfólia lesníka a fotografa Jána Slováka.