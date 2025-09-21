< sekcia Regióny
Podpolianske múzeum zachránilo konzerváciou unikátne čepce
Predmety budú slúžiť na výstavy, vzdelávacie podujatia i odborné publikácie, čím sa ich význam priblíži širokej verejnosti.
Detva 21. septembra (TASR) - Podpolianske múzeum v Detve zachránilo odbornou konzerváciou unikátne čepce z prvej polovice 20. storočia. Skonzervovať sa ich podarilo 79, a to z 13 lokalít regiónu Podpoľania. TASR o tom informovala vedúca múzea Renáta Babicová.
Dodala, že okrem Detvy pochádzali z Hriňovej, Stožku, Očovej, Hrochote, Dolnej Mičinej, Podkriváňa, Dobrej Nivy, ale aj z obcí Zvolenská Slatina, Kriváň, Poniky, Vígľaš či Horný Tisovník. Ženy ich nosili vo všedných aj sviatočných dňoch. „Vyznačujú sa pôsobivým remeselným spracovaním a patria k najcennejším zbierkovým predmetom múzea,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, k najvzácnejším patria najmä sviatočné čepce na tylovom podklade, predovšetkým svadobné. „Ich umelecká hodnota spočíva v kombinácii farebnosti, ornamentov, techník výzdoby a bohatej výšivky,“ zdôraznila s tým, že práve tieto detaily z nich robia jedinečné umelecké diela.
Poznamenala, že mnohé čepce sa do zbierok dostali v opotrebovanom a poškodenom stave. Preto z dôvodu zabránenia ich ďalšej degradácii bolo nutné ich odborné ošetrenie. Špeciálnymi postupmi vyčistili znečistené plochy, oživili vyšedivené farby a scelili roztrhnuté časti. Nahradili tiež nevhodné zásahy z minulosti, zapracovali rozpustené nitky, doplnili poškodené jemné vzory a nanovo vložili vypadnuté koráliky, flitre či stužky. „Výsledkom je jednotný, pôsobivý celok vhodný na prezentačné účely,“ konštatovala Babicová. Hlavným odborným garantom projektu bola reštaurátorka, ktorá sa špecializuje na historické textílie, Barbora Figuli.
Predmety budú slúžiť na výstavy, vzdelávacie podujatia i odborné publikácie, čím sa ich význam priblíži širokej verejnosti. Projekt podporil Fond na podporu umenia sumou 2500 eur, ďalších 2050 eur doplnilo Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve.
