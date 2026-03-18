Podpora opatrovateľskej služby v Detve bude pokračovať aj v tomto roku
Samospráva v súčasnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 44 prijímateľov, a to prostredníctvom 22 zamestnancov opatrovateľskej služby.
Autor TASR
Detva 18. marca (TASR) - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby bude v Detve pokračovať aj v tomto roku. Jeho cieľom je overiť nový mechanizmus financovania opatrovateľskej služby tak, aby bola pomoc adresná, dostupná a dlhodobo udržateľná. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že v roku 2026 poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica mestu Detva finančné prostriedky vo výške 147.000 eur. Príspevok je na krytie všetkých oprávnených výdavkov, ktoré súvisia s poskytovaním opatrovateľskej služby. „Môže byť použitý napríklad na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovateľky, ako aj na zabezpečenie administratívneho a odborného manažmentu služby,“ objasnil. Financovať tak môžu všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na plynulé poskytovanie tejto sociálnej pomoci.
Ako ďalej uviedol, samospráva v súčasnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 44 prijímateľov, a to prostredníctvom 22 zamestnancov opatrovateľskej služby. „Sú to ľudia, ktorí denne stoja v prvej línii pomoci. Pomáhajú so základnými životnými potrebami, poskytujú oporu i ľudský kontakt,“ zdôrazňuje mesto.
Projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby sa zameriava na poskytovanie individualizovaného príspevku priamo na konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Cieľom je poskytnúť udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc odkázaní. Kľúčovú úlohu v tomto systéme podľa samosprávy zohráva terénna opatrovateľská služba. „Práve ona umožňuje ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí,“ doplnilo mesto.
Dodal, že v roku 2026 poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica mestu Detva finančné prostriedky vo výške 147.000 eur. Príspevok je na krytie všetkých oprávnených výdavkov, ktoré súvisia s poskytovaním opatrovateľskej služby. „Môže byť použitý napríklad na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovateľky, ako aj na zabezpečenie administratívneho a odborného manažmentu služby,“ objasnil. Financovať tak môžu všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na plynulé poskytovanie tejto sociálnej pomoci.
Ako ďalej uviedol, samospráva v súčasnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 44 prijímateľov, a to prostredníctvom 22 zamestnancov opatrovateľskej služby. „Sú to ľudia, ktorí denne stoja v prvej línii pomoci. Pomáhajú so základnými životnými potrebami, poskytujú oporu i ľudský kontakt,“ zdôrazňuje mesto.
Projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby sa zameriava na poskytovanie individualizovaného príspevku priamo na konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Cieľom je poskytnúť udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc odkázaní. Kľúčovú úlohu v tomto systéme podľa samosprávy zohráva terénna opatrovateľská služba. „Práve ona umožňuje ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí,“ doplnilo mesto.