Eurofondy prinesú v Bratislavskom kraji 4265 nových miest pre školákov

Bratislava 1. júna (TASR) - Historicky prvá podpora z eurofondov pre základné školy v Bratislavskom kraji prinesie 4265 nových miest pre školákov. TASR o tom informovali z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na tento účel navýšili prostriedky z pôvodných 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Peniaze budú smerovať do 26 škôl.



"Výsledkom je, že 11 škôl v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja môže rozšíriť svoje kapacity, vybudovať nové triedy, zmodernizovať svoje budovy a zlepšiť študijné podmienky pre žiakov," uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).



Okrem rozširovania kapacít škôl sú súčasťou podporených projektov investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry (kuchyne, jedálne, telocvične, vonkajšie športoviská), ale aj energetické opatrenia a takzvané zelené riešenia. Dôležitým kritériom bolo podľa rezortu tiež zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami.



Vo výzve na zvýšenie kapacít škôl sa posudzoval aj nový koncept "smart škôl", teda takých, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov zo širokého okolia.



Rodiny v Bratislavskom kraji podľa ministerky už dlhodobo čelia problému s umiestnením detí do základnej školy v mieste svojho bydliska. V kraji aktuálne chýba 9000 miest pre školákov (najviac v Bratislave a v Senci), na niektorých školách hrozilo dokonca zavedenie dvojzmennej výučby. Mnohí rodičia musia voziť deti do školy kilometre od miesta svojho bydliska.



Spolu je v Bratislavskom kraji 166 základných škôl, ktoré majú vyše 2700 tried a navštevuje ich takmer 60.000 detí.