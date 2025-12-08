< sekcia Regióny
Podporili 77 projektov envirovýchovy škôl a samospráv
Najviac projektov bolo podporených v košických okresoch, v okrese Prešov a Spišská Nová Ves.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporilo 77 projektov envirovýchovy škôl a samospráv za vyše 720.000 eur. Najviac projektov bolo podporených v košických okresoch, v okrese Prešov a Spišská Nová Ves. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP SR.
„Vďaka prefinancovaniu projektov sa zvýši úroveň environmentálnej výchovy, vzdelávania, deti sa naučia odpad triediť aj kompostovať, ale rovnako pestovať pozitívny vzťah k prírode, včelárstvu, rastlinám aj živočíchom,“ uviedol rezort. Financované budú napríklad nové učebne, ekoareály či dažďové záhrady. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) sa deti vďaka projektom dostanú ku kvalitnému envirovzdelávaniu, ktoré vie pútavou formou pestovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k prírode.
Najviac žiadateľov uspelo v okresoch Košice IV a Košice-okolie (5), v okrese Prešov (4) a Spišská Nová Ves (4). „Po troch projektoch boli podporené okresy Bratislava (II, III a V), Čadca, Poprad, Dolný Kubín, Bardejov a Trnava,“ vymenoval rezort. Nasledovali okresy s dvomi úspešnými projektami v Brezne, Komárne, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, Námestove, Rožňave, Senci, Starej Ľubovni, Šali, Trenčíne či Vranove nad Topľou. Školy a samosprávy z ďalších 18 okresov získali podporu po jednom projekte.
Rezort dodal, že všetky predložené žiadosti prešli transparentným procesom hodnotenia. „Každý žiadateľ, ktorý splnil podmienky, dostane finančné prostriedky pre svoj projekt. Spolufinancovanie zo strany samospráv predstavuje jedno percento z celkovej sumy projektu,“ objasnilo ministerstvo.
