Podporné skupiny pomôžu súrodencom ľudí so zdravotným znevýhodnením

Prešov 27. decembra (TASR) - Prežívajú neistotu vlastnej budúcnosti, aj preto, že sú pod neustálym tlakom postarať sa o súrodenca, ktorý to nedokáže sám. Cítia, že ich plány sa neustále musia prispôsobovať rodine. Sú v strese, neprestajne ich prenasleduje pocit viny, ich potreby sú v pozadí. Súrodenci ľudí so zdravotným znevýhodnením pomenovali, čo ich najviac trápi. Tím psychologičiek z Prešova od septembra do novembra 2024 zozbieral ich odpovede v prieskume a buduje podporné skupiny, aby ich situáciu odľahčil. TASR za iniciatívu informovala psychologička a vedúca projektu Viktória Majdáková.



"Tento prieskum je prvý svojho druhu na Slovensku. Poskytuje jedinečný pohľad na každodenné prekážky, ktorým čelia súrodenci osôb so zdravotným znevýhodnením a poukazuje na alarmujúci nedostatok ich podpory. Až 82 percent súrodencov nikdy nedostalo žiadnu odbornú podporu," vysvetľuje Majdáková.



Do prieskumu sa zapojilo 112 dospelých súrodencov osôb s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia vrátane 30 s poruchou autistického spektra, 27 s kombinovaným postihnutím, 25 s detskou mozgovou obrnou, 12 s Downovým syndrómom, osem s duševnou zaostalosťou a 10 s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia z celého Slovenska.



Základné čísla prieskumu podľa Majdákovej ukazujú, že 69 percent súrodencov nedokáže otvorene hovoriť o svojich pocitoch. Až 61 percent súrodencov potláča svoje emócie zo strachu pred negatívnou reakciou okolia a až deviati z 10 súrodencov vnímajú nedostatočné pochopenie svojej situácie zo strany odborníkov.



Ako povedala Majdáková, v otázke najväčších výziev, ktorým súrodenci čelia, sa najčastejšie objavovali témy ako neistota ohľadom budúcnosti a starostlivosti o súrodenca po odchode rodičov, potreba prispôsobovať vlastné plány rodinnej situácii, pocity viny pri sledovaní vlastných záujmov, riziko vyhorenia z dlhodobého stresu, nedostatok pochopenia zo strany spoločnosti, komplikované vzťahy v rodine a uprednostňovanie potrieb súrodenca pred vlastnými.



"Je to neustály balans medzi starostlivosťou o súrodenca a vlastným životom. Mnohí z nás cítia, že musíme dať prednosť potrebám svojich súrodencov pred svojimi vlastnými," hovorí účastníčka prieskumu.



V reakcii na tieto zistenia tím psychologičiek v spolupráci so Sokratovým inštitútom pripravuje projekt s názvom Prepojení osudom. Tento inovatívny projekt ponúka pravidelné podporné skupinové stretnutia, ktoré súrodencom poskytnú bezpečné prostredie na zdieľanie skúseností, hľadanie podpory a získanie odborného poradenstva. Prvé stretnutie bude koncom januára 2025 v Prešove.