Podpredseda kraja pre kultúru Roman Malatinec sa vzdal svojej funkcie

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre oblasť kultúry Roman Malatinec sa v pondelok vzdal svojej funkcie. Na svojom poste skončil počas marcového rokovania krajského zastupiteľstva v Modrom Kameni vo Veľkokrtíšskom okrese. Na jeho miesto nastupuje predsedníčka klubu Hlas kraja Božena Kováčová.



Malatinec povedal, že naďalej chce pokračovať ako poslanec v klube Hlas kraja. Podporovať chce takisto predsedu BBSK Ondreja Luntera, aby veci fungovali, ako to znie v programovom vyhlásení kraja.



Podotkol, že strana Hlas-SD nominovala na post podpredsedu BBSK Kováčovú. Kraj bude zastupovať v oblasti sociálnych vecí, Malatinca v oblasti kultúry nahradí Lunter. Kováčová počas rokovania krajského parlamentu zhrnula, že ďakuje za dôveru a verí, že ľudí nesklame.



Politická príslušnosť Malatinca sa stala hlavným dôvodom na plánované odvolanie z funkcie podpredsedu BBSK. "Oceňujem, že v návrhu nie je uvedený žiaden iný dôvod a je to len o politickej nominácii strany Hlas, ktorej som bol členom, a toto miesto patrí im," zdôraznil. Postu sa však vzdal predtým, ako by ho zastupiteľstvo odvolávalo.



Malatinec bol jedným zo štyroch podpredsedov BBSK, ktorých nominovali jednotlivé poslanecké kluby a na návrh Luntera ich schválil krajský parlament. Zároveň je aj poslancom národnej rady. Vystúpil z poslaneckého klubu Hlas-SD a odišiel zo strany. V súčasnosti je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti aj jej podpredsedom pre kultúru, regionálny rozvoj a samosprávu.



Koaličnú dohodu a programové vyhlásenie "Aby veci fungovali" v závere roka 2022 podpísali predseda klubu Nezávislí Tomáš Abel, predseda klubu Srdcom v kraji (KDH - SaS - nezávislí) Maroš Skopal, predsedníčka klubu Hlas kraja Kováčová, predseda klubu Aliancia-Szövetség Péter Csúsz a predseda BBSK Lunter.