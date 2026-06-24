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Podpredseda PS Ivan Korčok mal v Pezinku dopravnú nehodu
Vodička z druhého auta má, bohužiaľ, zranenú ruku, jej maloleté dieťa je, našťastie, v poriadku, bez zranení, konštatuje Korčok s tým, že dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna.
Autor TASR
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Bratislava 24. júna (TASR) - Podpredseda PS Ivan Korčok mal v stredu ráno dopravnú nehodu v Pezinku. Jej okolnosti vyšetruje polícia. Korčok o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vodička z druhého auta má, bohužiaľ, zranenú ruku, jej maloleté dieťa je, našťastie, v poriadku, bez zranení,“ konštatuje Korčok s tým, že dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna.
Situácia ho podľa vlastných slov mrzí, želá skoré uzdravenie a ospravedlňuje sa za komplikácie.
„Vodička z druhého auta má, bohužiaľ, zranenú ruku, jej maloleté dieťa je, našťastie, v poriadku, bez zranení,“ konštatuje Korčok s tým, že dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna.
Situácia ho podľa vlastných slov mrzí, želá skoré uzdravenie a ospravedlňuje sa za komplikácie.