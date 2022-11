Podpredsedníčkou Bratislavského kraja bude opäť A. Ožvaldová

Bratislava 22. novembra (TASR) - Podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude aj v novom volebnom období Alžbeta Ožvaldová. Rozhodli o tom v utorok krajskí poslanci, ktorí ju do tejto funkcie zvolili v tajnej voľbe. Na post zástupkyne predsedu BSK nastupuje 22. novembra.



"Teším sa na spoluprácu," odkázala Ožvaldová, ktorá bola podpredsedníčkou BSK aj v minulom funkčnom období. Venovala sa vtedy oblasti dopravy. Predseda BSK Juraj Droba ju označil za skúsenú a spoľahlivú komunálnu političku.



V uplynulom volebnom období mal predseda kraja štyroch zástupcov, okrem dopravy aj pre oblasť životného prostredia, sociálnych vecí a zdravotníctva. Zvyšných podpredsedov by mali poslanci voliť na najbližšom rokovaní Zastupiteľstva BSK, naplánované je na 16. decembra.



Kreované by mali byť zároveň aj jednotlivé komisie pri krajskom zastupiteľstve. Droba poslancom odkázal, aby si vyberali také komisie, ktoré ich budú baviť, a aby boli členmi toľkých komisií, aby svoju prácu stíhali. Komisie totiž nepovažuje len za "formalitu", ale priestor na to, aby boli prerokovávané materiály "poriadne vyobracané", kým sa dostanú na zastupiteľstvo.