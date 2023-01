Podpredsedom Banskobystrického kraja pribudli nové povinnosti

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Štyrom podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pribudli po štvrtkovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK nové povinnosti. Na základe schváleného uznesenia budú každý polrok predkladať správu o svojej činnosti, ktorá má obsahovať informácie o vykonávaných aktivitách, stretnutiach a dennej agende. Do ďalšieho zastupiteľstva musia tiež vypracovať rámcový dlhodobý plán činnosti za svoju oblasť pôsobenia.



"Každý z podpredsedov má pridelenú nejakú oblasť, ale vôbec nebolo jasné, ako budú svoju činnosť reportovať a vykazovať. Obyvatelia a obyvateľky kraja majú právo poznať prínos činnosti ľudí, ktorí budú platení z verejných zdrojov. Vedieť, či dostávame hodnotu za peniaze. Je to transparentné a správne," zdôvodnil krajský poslanec David Kapusta, ktorý na potrebu vykazovania činnosti podpredsedov upozornil už na decembrovom rokovaní a sám bol iniciátorom uznesenia.



Ďalšou povinnosťou podpredsedov je aj stanovenie troch merateľných cieľov za svoju oblasť pôsobenia a zverejňovanie krátkej správy v ročných intervaloch o ich plnení.



Podpredsedami BBSK je pre oblasť kultúry Roman Malatinec, pre školstvo, šport a zamestnanosť Mikuláš Pál, pre regionálny rozvoj Ján Beljak a pre zdravotníctvo Peter Juhász.



"Trom podpredsedom prináleží odmena vo výške 75 percent platu predsedu BBSK a jednému 50 percent. Hrubé mzdové náklady podpredsedov sú tak ročne okolo 200.000 eur. Za štyri roky je to viac ako 700.000 eur," zdôraznil Kapusta.