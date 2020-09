Podpredsedom Bratislavského kraja pre zdravotníctvo bude J. Štekláč

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude mať ďalšieho podpredsedu. Stane sa ním krajský poslanec Juraj Štekláč, ktorý bude gestorovať oblasť zdravotníctva vrátane problematiky týkajúcej sa nového koronavírusu. Do funkcie by mal nastúpiť 21. septembra. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci. Ide o odbornú nomináciu, ktorú si vyžiadala aktuálna situácia. Štekláč bude funkciu vykonávať bez nároku na odmenu.



"Navrhovaná pozícia je vytváraná nielen vo vzťahu k problematike nového koronavírusu a bezprostredných opatrení, ale celkovo vo vzťahu k zdravotníckemu systému ako takému," uvádza sa v dôvodovej správe. Ide zároveň o deklaráciu, že kraj chce naďalej vstupovať do protiepidemických opatrení v súvislosti s epidémiou, ako aj do diskusie s kompetentnými subjektmi v oblasti zdravotníctva v Bratislavskom kraji.



Úrad BSK poznamenáva, že pri nominácii boli zhodnotené aj odborné predpoklady na túto pozíciu. Štekláč má okrem špecializácie v endokrinológii dve atestácie z internej medicíny – vnútorného lekárstva, ktoré sú najširšou bázou pre diagnostiku a konzervatívnu liečbu ochorení. Ich súčasťou je aj problematika infekčných ochorení.



Z radov poslancov sa však ozvali hlasy, že ide o politickú nomináciu. Niektorí poslanci sú presvedčení, že by stačilo, keby poslanec v tejto veci komunikoval za BSK napríklad s ministerstvom zdravotníctva či inými rezortmi z pozície predsedu predmetnej komisie pri zastupiteľstve BSK. Iní poukázali na to, že väčší výtlak pri rokovaniach môže dosiahnuť ako podpredseda kraja. Podpredsedníčka kraja Elena Pätoprstá poukázala na prípad z minulosti, keď ju z rokovania "vypoklonkovali aj ako vicežupanku." Podľa predsedu BSK Juraja Drobu si štvrtého podpredsedu vyžiadala aktuálna situácia.



"Som lekár a moja nominácia je čisto odborná, nemá politické pozadie. Sám som sa rozhodol pomôcť bez nároku na odmenu, pro bono. Moje motivácie sú ľudské," povedal Štekláč. V súčasnosti pôsobí aj ako miestny poslanec v bratislavskej mestskej časti Dúbravka, kde ho mnohí poznajú aj ako organizátora prednášok na rôzne zdravotnícke témy.



Droba má v súčasnosti troch svojich zástupcov. Podpredsedom pre oblasť sociálnych služieb je Mikuláš Krippel, podpredsedníčkou pre oblasť dopravy je Alžbeta Ožvaldová a podpredsedníčkou pre oblasť životného prostredia je Elena Pätoprstá.



V minulom volebnom období pôsobilo na Úrade BSK päť podpredsedov.