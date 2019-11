Podpredsedovia akademických senátov PU v Prešove si prevzali ocenenia

Prešov 19. novembra (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30. výročia Nežnej revolúcie odovzdal rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya v pondelok (18. 11.) podpredsedom akademických senátov za študentskú časť bronzovú medailu. Medaila je symbolickým vyjadrením úcty všetkým študentom, ktorí boli dôležitými aktérmi veľkého prevratu v novembri 1989. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková.



Výročie Nežnej revolúcie si PU podľa jej slov pripomína sériou podujatí počas celého mesiaca. Jednou zo sprievodných akcií bolo aj ocenenie a poďakovanie študentom formou bronzovej medaily, ktorú si z rúk rektora prevzalo celkovo osem študentov, reprezentujúcich osem fakúlt univerzity.



"Vy mladí ľudia máte už od mladosti možnosť zoznámiť sa s výdobytkami a výhodami, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Či už je to sloboda vyjadrovania, slobodný výber vysokej školy, cestovanie do zahraničia, ako aj celkom iné možnosti na svoje uplatnenie po skončení štúdia, ako boli pred revolúciou," prihovoril sa senátorom rektor univerzity, vyzdvihnúc úlohu študentov v novembri 1989.



"Toto vyznamenanie berte ako ocenenie jednak vašej práce v akademických senátoch za to, že hájite záujmy študentov, ich požiadavky i nálady, ako aj ocenenie a vzdanie úcty všetkým študentom od roku 1989 na našej univerzite, ktorí sa významným spôsobom podieľali na novembrových udalostiach, prinášajúcich zmenu v našej spoločnosti," pokračoval rektor.



"Pripomíname si nielen 30. výročie Nežnej revolúcie, ale aj udalosti z novembra 1939, keď boli nacistickými vojskami surovo potlačení študenti, ktorí protestovali a nesúhlasili s totalitným režimom. Kým v roku 1989 sme bojovali proti komunistickej nadvláde, tak rok 1939 bol protestom proti fašistickej a nacistickej ideológii. A preto je moja prosba ako zástupcu študentov v akademickom senáte tá, aby sme už nikdy nedali priestor žiadnemu extrémizmu, či už pravicovému, alebo ľavicovému," uviedol v mene senátorov doktorand Inštitútu politológie Filozofickej fakulty PU Matúš Žac, ktorý zároveň prítomných študentov vyzval, aby vždy konali demokraticky.



V nedeľu (17. 11.) študenti zorganizovali podujatie pri soche Prešovská sloboda nachádzajúcej sa v areáli univerzity. Na študentskej spomienke sa pri symbolickom zapálení sviečky zúčastnilo takmer 50 študentov. V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj vystúpenie univerzitného študentského divadla pod taktovkou profesora Karola Horáka.



Akcie, ktoré si pripravila univerzita pri príležitosti pripomenutia novembrových udalostí, pokračujú aj v utorok. Sprievodným podujatím je študentská charitatívna akcia s názvom Deň dobrého srdca, ktorá sa počas dňa koná na pôde Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) PU. Dobrovoľná finančná zbierka pre onkologických pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je zároveň spojená so študentskou kvapkou krvi, ktorá sa rovnako koná v priestoroch FZO.



V stredu (20. 11.) sa na PU pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie uskutočnia tri diskusie. Sériu besied uzatvorí v utorok 26. novembra diskusia s názvom Odkaz Nežnej revolúcie súčasnému človeku na gréckokatolíckej teologickej fakulte.