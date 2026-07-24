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Vodárenská spoločnosť obnovuje kanalizáciu v Spišskej Belej
Celkové oprávnené výdavky projektu sú plánované vo výške 710.000 eur bez DPH.
Autor TASR
Spišská Belá 24. júla (TASR) - Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) v súčasnosti pokračuje s obnovou kanalizácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej. Miestny poslanec a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak informoval, že ide o komplexnú výmenu takmer 700 metrov starej poškodenej splaškovej kanalizácie v centre mesta, ktorá je v havarijnom stave. PVS na projekt získala prostriedky z fondov Európskej únie.
Kanalizáciu obnovuje spoločnosť v úseku od budovy štátnej polície po „Laktáreň“ na konci mesta. „Tento projekt je financovaný v rámci Integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 na základe rozhodnutia Rady partnerstva PSK, ide o takzvané župné eurofondy,“ uviedol Bieľak.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú plánované vo výške 710.000 eur bez DPH. Z tejto sumy tvorí nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu viac ako 653.000 eur. Vodárenská spoločnosť projekt spolufinancuje z vlastných zdrojov na úrovni takmer 57.000 eur.
Stavebné práce sa začali koncom júna a priniesli so sebou aj dopravné obmedzenia. Realizujú sa na ceste I/66, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v meste. Zmluvná lehota na stavebné práce je šesť mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom. Po dokončení a odskúšaní potrubia má zhotoviteľ uviesť cestu, chodníky a všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
Kanalizáciu obnovuje spoločnosť v úseku od budovy štátnej polície po „Laktáreň“ na konci mesta. „Tento projekt je financovaný v rámci Integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 na základe rozhodnutia Rady partnerstva PSK, ide o takzvané župné eurofondy,“ uviedol Bieľak.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú plánované vo výške 710.000 eur bez DPH. Z tejto sumy tvorí nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu viac ako 653.000 eur. Vodárenská spoločnosť projekt spolufinancuje z vlastných zdrojov na úrovni takmer 57.000 eur.
Stavebné práce sa začali koncom júna a priniesli so sebou aj dopravné obmedzenia. Realizujú sa na ceste I/66, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v meste. Zmluvná lehota na stavebné práce je šesť mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom. Po dokončení a odskúšaní potrubia má zhotoviteľ uviesť cestu, chodníky a všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.