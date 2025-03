Podtatranské múzeum chystá spomienkové podujatie na prvý transport

Poprad 19. marca (TASR) - Podtatranské múzeum v Poprade chystá spomienkové podujatie pri príležitosti 83. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz. Z múzea TASR informovali, že v piatok 21. marca si v priestoroch na Vajanského ulici pripomenú osudy ľudí, "na ktorých svet nesmie zabudnúť".



"Kultúrne podujatie sa koná v spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu Svit, pod vedením pedagóga Vladimíra Andraša. Hosťom odprezentujú činnosť dejepisného krúžku Zabudnuté dejiny podtatranského regiónu," uviedlo múzeum. Pavel Greguš zase návštevníkom porozpráva príbeh svojej rodiny. Začiatok podujatia je naplánovaný na 16.00 h. Hudobným hosťom bude CON MOTO SLOVAKIA - zbor dirigentov a hudobných nadšencov Slovenska, Zbor Evanjelického kolegiálneho gymnázia.



Prvý transport z vlakovej stanice Poprad odišiel do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau 25. marca 1942. Takmer tisíc dievčat, ktoré do transportu nastúpili, netušilo, že ich vezú na istú smrť. Mysleli si, že idú pracovať. Podľa dostupných svedectiev prežilo vojnu približne dvadsať z nich.



Pietna spomienka, spojená s kladením vencov priamo pri pamätníku na železničnej stanici, sa uskutoční na budúci týždeň 25. marca. Tatranská galéria pri tejto príležitosti pripravila aj výstavu "Svedectvá preživších" Martina Korčoka, ktorá vznikla počas nakrúcania dokumentárnych filmov v rokoch 2015 až 2025.