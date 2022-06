Podtatranské múzeum pokračuje v príprave expozície kniežacej hrobky

Poprad 3. júna (TASR) - V Podtatranskom múzeu v Poprade pokračujú prípravy priestorov na novú expozíciu kniežacej hrobky, ktorú ešte v roku 2005 objavili pri výstavbe priemyselného parku v Poprade - Matejovciach. Riaditeľka Magdaléna Bekessová pre TASR uviedla, že na realizáciu expozície poskytol finančné prostriedky doteraz vo výške viac ako 574.000 eur zriaďovateľ múzea, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.



"Zrealizovali sa zatiaľ najdôležitejšie stavebné úpravy, stoja už konštrukcie budúcich vitrín, prebieha inštalácia klimatizácie, špeciálne v dvoch miestnostiach, kde budú umiestnené originály nálezov. Tie je potrebné dlhodobo chrániť, čo znamená, že potrebujú stabilnú teplotu a optimálnu vlhkosť," ozrejmila riaditeľka. Nasledovať bude osvetlenie priestorov, osvetlenie vitrín a ďalšie práce, v letných mesiacoch aj samotná inštalácia exponátov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV), v.v.i. v Nitre.



Výdreva respektíve trámy vonkajšej komory, ktoré sú po nedávnom návrate z Nemecka v špeciálnom depozitári, ostanú zatiaľ v Nitre. "Všetky ostatné nálezy budú umiestnené v expozícii v múzeu. Ide o vnútornú komoru – sarkofág, lôžko zomrelého, stôl, hraciu dosku, stolček či máry, teda nosidlá, na ktorých zomrelého priniesli do hrobu. Ďalšie predmety ako hlinené nádoby, nástroje vykrádačov, strieborné šidlo, časť zrkadielka, ďalšie toaletné potreby, ale tiež mosadzné vedro, závesok zo zlatej mince rímskeho cisára Valensa z roku 375 nášho letopočtu budú taktiež súčasťou novej expozície," konkretizovala Bekessová.



Viac ako 1600 rokov starú hrobku zakonzervovanú vodou objavili pod Tatrami pred asi 16 rokmi. Nasledoval medzinárodný archeologický záchranný výskum a väčšina nálezov z organického materiálu odišla po jeho ukončení v novembri 2006 do špecializovaných laboratórií do nemeckého Schleswigu. Zostávajúce nálezy smerovali do AÚ SAV v Nitre. "Nevieme sa dočkať, kedy odprezentujeme tento unikátny nález, jediný takto zachovaný v Európe," skonštatovala riaditeľka. Považuje za veľkú príležitosť, výzvu a súčasne dôkaz profesionálnej partnerskej spolupráce, že prezentácia takého unikátu je možná aj v regionálnom múzeu. Predpokladá, že sa vďaka expozícii určite zvýši návštevnosť. "Očakávame, že na jeseň, najneskôr koncom roka, ju sprístupníme verejnosti, čo rozhodne ocenia domáci aj zahraniční návštevníci," uzatvára Bekessová.