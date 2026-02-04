< sekcia Regióny
Podtatranské múzeum sprístupní výstavu venovanú osobným dokladom
Výstava ponúka unikátny pohľad na osobné doklady či iné verejné listiny používané na našom území od stredoveku do nedávnej súčasnosti.
Autor TASR
Poprad 4. februára (TASR) - Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo pre návštevníkov novú výstavu. Nesie názov „Osobné doklady a iné verejné listiny v živote občana“ a sprístupnia ju v stredu popoludní. Múzeum informovalo, že expozíciu pripravili v kontexte 130. výročia zoštátnenia matrík.
Výstava ponúka unikátny pohľad na osobné doklady či iné verejné listiny používané na našom území od stredoveku do nedávnej súčasnosti. „Predstavuje nielen typológiu dokladov, ktorými sa preukazujeme v bežnom živote, ale aj také osobné doklady, ktorých používanie v dôsledku straty opodstatnenia už dávno zaniklo, či sa ich existencia viazala iba na krátke dejinné obdobie alebo na skupinu obyvateľov. Výnimočná forma vyhotovenia z viacerých robí malé umelecké diela, iné prekvapia množstvom informácií či, naopak, svojou strohosťou a jednoduchým minimalizmom,“ priblížilo múzeum.
Výstavu pripravili v spolupráci s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR a popradským pracoviskom Štátneho archívu v Prešove. Súčasťou stredajšej vernisáže, ktorá sa uskutoční o 16.00 h, bude vystúpenie hudobného zoskupenia Con moto Slovakia - zboru dirigentov a hudobných nadšencov Slovenska. Návštevníci môžu výstavu vidieť do 8. marca.
Výstava ponúka unikátny pohľad na osobné doklady či iné verejné listiny používané na našom území od stredoveku do nedávnej súčasnosti. „Predstavuje nielen typológiu dokladov, ktorými sa preukazujeme v bežnom živote, ale aj také osobné doklady, ktorých používanie v dôsledku straty opodstatnenia už dávno zaniklo, či sa ich existencia viazala iba na krátke dejinné obdobie alebo na skupinu obyvateľov. Výnimočná forma vyhotovenia z viacerých robí malé umelecké diela, iné prekvapia množstvom informácií či, naopak, svojou strohosťou a jednoduchým minimalizmom,“ priblížilo múzeum.
Výstavu pripravili v spolupráci s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR a popradským pracoviskom Štátneho archívu v Prešove. Súčasťou stredajšej vernisáže, ktorá sa uskutoční o 16.00 h, bude vystúpenie hudobného zoskupenia Con moto Slovakia - zboru dirigentov a hudobných nadšencov Slovenska. Návštevníci môžu výstavu vidieť do 8. marca.