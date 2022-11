Podtatranské múzeum sprístupnilo výstavu diel Františka Miháľa

Poprad 30. novembra (TASR) - Podtatranské múzeum v Poprade nedávno sprístupnilo pre svojich návštevníkov autorskú výstavu výtvarných diel geológa, strážcu národného parku a amatérskeho výtvarníka Františka Miháľa. Z múzea TASR informovali, že milovníkom umenia prezentujú výber z jeho tvorby.



"Autor je členom speleologického klubu Slovenský raj, Klubu amatérskych výtvarníkov či medzinárodnej organizácie ISSA (International Society for Speleological Art). Svoje diela vystavoval v Austrálii, Francúzsku, USA, Švajčiarsku či Brazílii a v kultúrnych inštitúciách na Slovensku," uviedlo múzeum. Začiatky jeho tvorby znamenali predovšetkým maľbu olejom, pričom obrazy tvoril často v plenéri. Postupné prelínanie sa dvoch koníčkov – jaskyniarstva a maľovania – vyústilo do prvých výtvarných prác z jaskyniarskeho prostredia. Vo svojej tvorbe využíva predovšetkým pastel, olej, akryl či akvarel.



"Príroda je hlavnou náplňou autorovej práce, a preto je aj hlavnou témou v jeho obrazoch. Výstava je v našich priestoroch na Vajanského ulici verejnosti prístupná do 5. februára," uzatvára múzeum.