Podtatranské múzeum v Poprade pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí
Autor TASR
Poprad 30. augusta (TASR) - Podtatranské múzeum (PM) v Poprade aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí. Jana Kušniráková z PM informovala, že múzejná knižnica ochraňuje vo svojom knižničnom fonde približne 18.000 kusov kníh. Z nich 60 najstarších a najvzácnejších tlačí bolo rozhodnutím rezortu kultúry vyhlásených za historické knižničné dokumenty. Dve z nich sa podarilo obnoviť.
„Týmto tlačiam je venovaná mimoriadna pozornosť aj z hľadiska ich ochrany. Aby bolo možné napĺňať toto poslanie knižnice, je potrebné získať finančné prostriedky na reštaurovanie vzácnych diel a zabezpečiť tak ich primeranú ochranu,“ podotkla Kušniráková. Vlani získali popradskí múzejníci na tento zámer dotáciu z kultúrneho fondu a tiež od zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. To umožnilo reštaurovanie a odborné ošetrenie dvoch tlačí zo 17., respektíve z 18. storočia.
V prvom prípade ide o pomerne rozsiahly jazykový Grécko-latinský a latinsko-grécky slovník v koženej väzbe so zaujímavou vnútornou výzdobou a rukopisnými poznámkami. „Kvalifikovaný reštaurátor Marek Kocka, ktorý s múzeom spolupracuje už niekoľko rokov, po podrobnom zdokumentovaní celého diela pristúpil k samotnej realizácii formou vyčistenia a dezinfekcie knižného bloku i knižnej väzby. Následne opravil pretrhnuté knižné väzby a tiež upravil chrbát knihy, ktorý bol časom zdeformovaný,“ ozrejmila Kušniráková. Dielo na záver uložili do obalu pre jeho uchovanie v podmienkach knižnice.
Druhým zreštaurovaným dielom bola Lutherova Biblia z polovice 18. storočia. Zaujímavá bola predovšetkým jej väzba pozostávajúca z drevených dosiek potiahnutých kožou, zdobená mosadznými puklicami a nárožnicami. Nad prednou puklicou sa nachádzali iniciály JG (Jacob Galli) a mala zachovanú aj kovovú sponu a kožený prúžok.
„Toto dielo vykazovalo značné stopy poškodenia v podobe zlomenej drevenej dosky a tiež výrazného opotrebovania koženého pokryvu. Tu bolo okrem vyčistenia a dezinfekcie potrebné opraviť zlomenú prednú dosku knižného bloku pomocou drevených kolíkov a následného použitia kostného gleja. Na drevené dosky bol natiahnutý nový pokryv z kozej usne. Pre zachovanie autenticity reštaurátor na nový natiahol aj ošetrený pôvodný pokryv,“ dodala Kušniráková. Po nasadení očistených mosadzných kovaní a spevnení koženého prúžka sa zapínanie stalo funkčným. Bibliu tak uložili do obalu a umiestnili v múzejnej knižnici, aby mohla slúžiť pri prezentačných aktivitách.
