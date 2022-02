Podtatranské múzeum v Poprade predĺžilo výstavu o železnici

Poprad 6. januára (TASR) - Podtatranské múzeum v Poprade predĺžilo výstavu "150 rokov košicko-bohumínskej železnice", ktorú pre návštevníkov pripravilo v spolupráci z Považským múzeom v Žiline. V budove na Vajanského ulici ju budú môcť vidieť až do 20. februára.



"Železnica mala v minulosti Popradu nezastupiteľné miesto. Významné jubileum si mesto pripomenulo 8. decembra minulého roku. Bol to kľúčový impulz pre rozvoj mesta a celého regiónu," upozornil Pavol Minarčák z Podtatranského múzea v Poprade. Dodal, že práve vďaka železnici sa dovtedy málo rozvinutý Poprad začal prudko rozvíjať a meniť na významné centrum hospodárskeho aj spoločenského života v regióne a tiež vyhľadávanú východiskovú destináciu rozvíjajúceho sa cestovného ruchu.



Návštevníci múzea môžu vďaka výstave nahliadnuť do histórie budovania trate. V expozícii je možné vidieť historické fotografie, reprodukcie či modely, ktoré dokumentujú výstavbu železnice a jej ďalší rozvoj.