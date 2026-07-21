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Podtatranské múzeum zreštaurovalo veľkoformátové albumínové fotografie
Vďaka finančným dotáciám z Fondu na podporu umenia a Prešovského samosprávneho kraja múzeum vlani a tento rok pristúpilo k reštaurovaniu štyroch fotografií z 19. storočia.
Autor TASR
Poprad 20. júla (TASR) - Podtatranské múzeum zreštaurovalo veľkoformátové albumínové fotografie Karola Divalda st. Ako z múzea informovala Lucia Mlynáriková, vo svojich zbierkach majú viacero historických fotoalbumov a dobových fotografií Tatier i okolia Popradu. K jedným z najvýznamnejších patria práve fotografie od Divalda, ktoré sú nielen dokumentačným záberom, ale najmä umelecko-kultúrnym klenotom presahujúcim až do dnešnej doby.
Vďaka finančným dotáciám z Fondu na podporu umenia a Prešovského samosprávneho kraja múzeum vlani a tento rok pristúpilo k reštaurovaniu štyroch fotografií z 19. storočia. „Zábery vyobrazujú pohľad na Vysoké Tatry, tatranské osady aj okolie Popradu, pričom zachytávajú vtedajší vzhľad dobovej architektúry, začínajúceho urbanizmu, horskej krajiny a prírody. Sú cenným vizuálnym prameňom zachytávajúcim meniaci sa ráz okolitého kraja pod vplyvom rozmachu cestovného ruchu a kúpeľníctva,“ objasnila Mlynáriková.
Dve reštaurované fotografie so záberom na Starý Smokovec delí len niekoľko rokov, avšak jasne dokumentujú narastajúci kultúrny a architektonický rozvoj tejto tatranskej osady. Na záberoch vidieť typické tatranské stavby, z ktorých väčšina v súčasnosti už neexistuje, napríklad vily Adria a Hygiea. Na panoramatickej snímke Štrbského plesa je zachytený pohľad na horské jazero obkolesené krajinou a tatranskými štítmi ešte pred masívnou výstavbou budov a hotelov. Poslednou z reštaurovaných fotografií je záber na Spišskú Sobotu, ktorý zachytáva pôvodný vzhľad námestia s kostolnou vežou pred rozsiahlou prestavbou objektov. Snímka patrí k doposiaľ najstarším historickým fotografiám námestia.
„Fotografie doposiaľ neprešli odborným ošetrením ani reštaurovaním a vyžadovali si odborný zásah, keďže vykazovali výrazné degradačné prejavy. To malo za následok výraznú stratu ich estetickej i hmotnej hodnoty,“ vysvetlila Mlynáriková. Na snímkach sa nachádzali hrubé vrstvy depozitného prachu, foxingové škvrny aj hmyzie výlučky. Albumínová vrstva bola značne poškodená, zažltnutá, výrazne popraskaná a fotografie boli vyblednuté. V zlom stave boli aj lepenkové podložky.
„Hlavným cieľom projektu tak bolo zachrániť historické fotografie pred ďalšou degradáciou a v maximálnej možnej miere im prinavrátil ich pôvodnú podobu, za použitia najmodernejších a čo najšetrnejších odborných zásahov. Výsledkom je úspešná stabilizácia fyzického stavu fotografií a výrazné zlepšenie ich estetickej a dokumentačnej čitateľnosti,“ dodáva Mlynáriková. Zreštaurované diela následne uskladnili a uchovali tak, aby mohli slúžiť pri ďalších výstavných, prezentačných i výskumných aktivitách múzea.
Karol Divald patrí medzi najvýznamnejších fotografov 19. storočia na Slovensku a taktiež je jedným z prvých fotografov Tatier a podtatranskej oblasti. Vo svojej ranej tvorbe využíval technológiu mokrého kolódiového procesu na sklenených negatívoch, z ktorých následne zhotovoval pozitívy na albumínový papier. Týmto spôsobom boli vypracované aj všetky reštaurované fotografie. „Vďaka jeho neúnavnej práci dnes disponujeme vizuálnym archívom nesmiernej historickej a kultúrnej hodnoty,“ uzavrela Mlynáriková.
Vďaka finančným dotáciám z Fondu na podporu umenia a Prešovského samosprávneho kraja múzeum vlani a tento rok pristúpilo k reštaurovaniu štyroch fotografií z 19. storočia. „Zábery vyobrazujú pohľad na Vysoké Tatry, tatranské osady aj okolie Popradu, pričom zachytávajú vtedajší vzhľad dobovej architektúry, začínajúceho urbanizmu, horskej krajiny a prírody. Sú cenným vizuálnym prameňom zachytávajúcim meniaci sa ráz okolitého kraja pod vplyvom rozmachu cestovného ruchu a kúpeľníctva,“ objasnila Mlynáriková.
Dve reštaurované fotografie so záberom na Starý Smokovec delí len niekoľko rokov, avšak jasne dokumentujú narastajúci kultúrny a architektonický rozvoj tejto tatranskej osady. Na záberoch vidieť typické tatranské stavby, z ktorých väčšina v súčasnosti už neexistuje, napríklad vily Adria a Hygiea. Na panoramatickej snímke Štrbského plesa je zachytený pohľad na horské jazero obkolesené krajinou a tatranskými štítmi ešte pred masívnou výstavbou budov a hotelov. Poslednou z reštaurovaných fotografií je záber na Spišskú Sobotu, ktorý zachytáva pôvodný vzhľad námestia s kostolnou vežou pred rozsiahlou prestavbou objektov. Snímka patrí k doposiaľ najstarším historickým fotografiám námestia.
„Fotografie doposiaľ neprešli odborným ošetrením ani reštaurovaním a vyžadovali si odborný zásah, keďže vykazovali výrazné degradačné prejavy. To malo za následok výraznú stratu ich estetickej i hmotnej hodnoty,“ vysvetlila Mlynáriková. Na snímkach sa nachádzali hrubé vrstvy depozitného prachu, foxingové škvrny aj hmyzie výlučky. Albumínová vrstva bola značne poškodená, zažltnutá, výrazne popraskaná a fotografie boli vyblednuté. V zlom stave boli aj lepenkové podložky.
„Hlavným cieľom projektu tak bolo zachrániť historické fotografie pred ďalšou degradáciou a v maximálnej možnej miere im prinavrátil ich pôvodnú podobu, za použitia najmodernejších a čo najšetrnejších odborných zásahov. Výsledkom je úspešná stabilizácia fyzického stavu fotografií a výrazné zlepšenie ich estetickej a dokumentačnej čitateľnosti,“ dodáva Mlynáriková. Zreštaurované diela následne uskladnili a uchovali tak, aby mohli slúžiť pri ďalších výstavných, prezentačných i výskumných aktivitách múzea.
Karol Divald patrí medzi najvýznamnejších fotografov 19. storočia na Slovensku a taktiež je jedným z prvých fotografov Tatier a podtatranskej oblasti. Vo svojej ranej tvorbe využíval technológiu mokrého kolódiového procesu na sklenených negatívoch, z ktorých následne zhotovoval pozitívy na albumínový papier. Týmto spôsobom boli vypracované aj všetky reštaurované fotografie. „Vďaka jeho neúnavnej práci dnes disponujeme vizuálnym archívom nesmiernej historickej a kultúrnej hodnoty,“ uzavrela Mlynáriková.