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Podtatranskí vodári neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody
Pre prípadné havarijné stavy zmodernizovali vozový park s cisternami.
Autor TASR
Poprad 3. júla (TASR) - V súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) v súčasnosti eviduje mierny pokles výdatností vodných zdrojov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Božená Dická a zároveň ubezpečila, že v rámci prevádzky momentálne neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody.
„Vzhľadom na dlhodobé problémy s nedostatkom zrážok naša spoločnosť venuje dlhšiu pozornosť revitalizáciám vodných zdrojov a znižovaniu strát vo verejnej vodovodnej sieti,“ uviedla Dická. Dodala, že pre prípadné havarijné stavy spoločnosť zmodernizovala vozový park s cisternami.
„Vzhľadom na dlhodobé problémy s nedostatkom zrážok naša spoločnosť venuje dlhšiu pozornosť revitalizáciám vodných zdrojov a znižovaniu strát vo verejnej vodovodnej sieti,“ uviedla Dická. Dodala, že pre prípadné havarijné stavy spoločnosť zmodernizovala vozový park s cisternami.