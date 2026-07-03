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Podtatranskí vodári neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody

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Na archívnej snímke potok. Foto: TASR Milan Kapusta

Pre prípadné havarijné stavy zmodernizovali vozový park s cisternami.

Autor TASR
Poprad 3. júla (TASR) - V súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) v súčasnosti eviduje mierny pokles výdatností vodných zdrojov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Božená Dická a zároveň ubezpečila, že v rámci prevádzky momentálne neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody.

„Vzhľadom na dlhodobé problémy s nedostatkom zrážok naša spoločnosť venuje dlhšiu pozornosť revitalizáciám vodných zdrojov a znižovaniu strát vo verejnej vodovodnej sieti,“ uviedla Dická. Dodala, že pre prípadné havarijné stavy spoločnosť zmodernizovala vozový park s cisternami.
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