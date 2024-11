Podujatia 35 rokov slobody vyvrcholia v Košiciach občianskym mítingom

Košice 14. novembra (TASR) - Séria podujatí počas troch dní pripomenie v Košiciach odkaz Nežnej revolúcie. Program pod názvom 35 rokov slobody vyvrcholí v nedeľu (17. 11.) na Hlavnej ulici mítingom s podtitulom Nádejou sme my, občania. Informovali o tom organizátori z občianskej iniciatívy November 1989 Košice.



V rámci výročia v piatok (15. 11.) odhalia pamätnú tabuľu Občianskemu fóru a Verejnosti proti násiliu na budove na Hlavnej ulici 30. V Kulturparku sa od piatka do nedele uskutočnia dve desiatky podujatí aj za účasti študentov vrátane diskusií, besied, projekcií či prezentácií. Témami bude aj obdobie normalizácie, občianska spoločnosť na Slovensku, ale aj pomoc Ukrajine či "košické miesta pozitívnej deviácie". Súčasťou budú diskusie s protagonistami revolúcie v Košiciach a medzigeneračným dialógom.



"Odkazom Novembra '89 pre súčasnosť je sloboda a demokracia, ktorú treba každý deň chrániť. Vidíte, aká je situácia - prebieha vojna v susednej krajine, politika sa tu otáča na všetky svetové strany, nebezpečne, by som povedal. Takže tie nebezpečenstvá tu sú a každý musíme vo svojom okolí dávať pozor, aby tu opäť nevznikla nejaká totalita," povedal organizátor Peter Neuwirth.



Zhromaždenie občanov pred Štátnou vedeckou knižnicou začne v nedeľu o 17.00 h a pre rekonštrukciu pódia na Dolnej bráne budú mať vystupujúci prejavy na provizórnom pódiu. Spoluorganizátorom je mesto Košice, ktoré pomôže s technickým zázemím.



Jedna z tvárí Nežnej revolúcie v Košiciach, herečka Ľuba Blaškovičová poukázala na to, že pre mladých ľudí býva November 1989 už vzdialená a nezaujímavá téma. "Je však veľmi, veľmi dôležité, aby si mládež uvedomila, čo tá demokracia a sloboda znamená, veci, ktoré oni dnes berú úplne samozrejme," povedala. Za potrebné považuje posúvať odkaz ďalej a prepájať generácie. "Je dôležité, aby niekto prevzal tú štafetu, aby hovoril nielen o tom, čo bolo, ale o tom, čo by malo byť a čo je teraz, prečo nám tí mladí ľudia odchádzajú, prečo chceme, aby tu zostali. Jednoducho musia sa oni zasadiť o tú demokraciu a o to, aby sme mohli v tomto štáte žiť nejako slušne a dôstojne," skonštatovala.