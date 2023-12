Podujatia a výstavy Tatranskej galérie navštívilo takmer 17.500 ľudí

Poprad 25. decembra (TASR) - Výstavy a podujatia, ktoré v tomto roku pripravili v Tatranskej galérii v Poprade, navštívilo takmer 17.500 ľudí. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková, dohromady zorganizovali 23 výstav, na ktorých vystavovalo viac ako 60 umelcov. Okrem toho sa v starej elektrárni konalo 25 koncertov, desať prednášok, 82 workshopov a mnoho ďalších podujatí.



V budúcom roku chystá galéria viacero výstavných projektov. Do polovice januára môžu návštevníci vidieť výstavu aktuálnej tvorby umelca spätého s Popradom Petra Pollága a jeho syna dizajnéra Jakuba. Do 29. februára je v Artklube výstava Anjel Vianoc, kde môžu návštevníci vidieť súťažné práce materských, základných, špeciálnych, základných umeleckých a stredných škôl. Vo Vile Flóra v Starom Smokovci vystavujú diela mladej autorky Lucie Horákovej na expozícii pod názvom Silencio.



Prvou novou výstavou roku 2024 bude expozícia Traja muži v člne - Anton + Juraj + Maximilián Čutek. "Vernisáž sa uskutoční 19. januára 2024 o 17.00 h. Výstava predstavuje oblúk niekoľkých desaťročí jedinečného výtvarného diela rodiny Čutekovcov, ktorí ponúkajú silné autorské výpovede i medzigeneračné vzťahy v priereze ich sochárskej a maliarskej tvorby," priblížila Ondrušeková. Výstava potrvá do 17. marca 2024.



Naďalej prebieha v galérii aj rozsiahly projekt ART&HOLOCAUST, v rámci ktorého si pripomínajú obete holokaustu. Pokračuje 24. januára koncertom a prednáškou Michala Vaněka o Davidovi Unreichovi, svetovom wrestlingovom zápasníkovi, ktorý vyzval Hitlera na súboj.



Počas roka 2024 galéria pripravuje aj ďalšie výstavné projekty, v marci to budú diela Marcina Berdyszaka, v júni a v júli Albrechta Dürera - norimberského renesančného umelca a Mariána Kornáčeka. Od augusta do konca októbra odprezentujú v Poprade Šrobárovu zbierku - unikátne diela majstrov 18. a 19. storočia, ktoré budú na Slovensku prvýkrát. Koncom roka chystá galéria aj výstavu Františka Horniaka a Rudolfa Rabatina.