Prezentácie stredných škôl v Bratislavskom kraji sa neuskutočnia

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ruší pre aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom tradičné podujatia pre deviatakov a ich rodičov, ktoré umožňujú spoznať stredné školy v regióne na jednom mieste. Týka sa to podujatia Župné školy v Avione v Bratislave, ale aj obdobných podujatí v Pezinku, Senci a Malackách, ktoré sa mali konať v októbri.skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.Hoci sa podujatia neuskutočnia, všetky dôležité informácie, ktoré môžu uľahčiť výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania, nájdu žiaci, rodičia či výchovní poradcovia na webovej stránke www.strednapremna.sk . K dispozícii sú informácie o 54 stredných školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia či o úspechoch škôl a ich žiakov. Na lepšiu orientáciu v ponuke stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja slúži aj brožúra Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!. Tá je rovnako zverejnená na webovej stránke a dá sa bezplatne objednať.Na uľahčenie výberu školy je k dispozícii taktiež interaktívny on-line kvíz. Žiakom základných škôl pomôže zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale najmä to, čo by mohli študovať. Kvíz pozostáva zo 16 otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru. Kvíz je k dispozícii na webovej stránke www.strednapremna.sk odkázal žiakom Droba.