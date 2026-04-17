Podujatie AI & Robot Expo priblíži svet robotiky, AI i technológií
V nákupnom centre v bratislavskom Lamači sa 17. a 18. apríla koná podujatie AI & Robot Expo.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - V nákupnom centre v bratislavskom Lamači sa 17. a 18. apríla koná podujatie AI & Robot Expo. Návštevníkom priblíži svet robotiky, umelej inteligencie (AI) a moderných technológií. V programe sú diskusie, rozhovory, prednášky, workshopy aj celoslovenská súťaž v robotike.
Verejnosť sa na podujatí môže stretnúť s robotom pripomínajúcim človeka či vyskúšať si zariadenie, ktoré vďaka AI, dotykovým displejom, integrovaným kamerám a výkonnému softvéru dokáže zobrazovať produkty, postavy aj príbehy v realistickej 3D podobe. Vidieť môžu aj hasičského robota vybaveného plnohodnotnou technikou, kokpit lietadla ovládaný hlasom a AI, technologické novinky zo sveta poľnohospodárskych dronov či robotickú ruku, ktorá maľuje obrazy.
Pripravená je aj futuristická street art šou. Prinesie svetelnú inštaláciu, v ktorej zohrávajú hlavnú rolu rotačné svetelné hlavy zosynchronizované do jednej svetelnej choreografie. Na podujatí sa predstaví aj prvá stredná škola umelej inteligencie. Súčasťou programu budú i diskusie zamerané na témy, ako AI na slovenskej hudobnej scéne, AI a duševné zdravie, AI vo filmovej tvorbe.
V sobotu (18. 4.) prebehne celoslovenská súťaž v robotike FIRST Global. Tímy z celého Slovenska na nej predvedú svoje vlastnoručne postavené roboty. Návštevníci si ich môžu pozrieť zblízka, sledovať ich vznik aj opravy. Súčasťou bude aj tréningová aréna, kde budú roboty neustále skúšať svoje schopnosti, interaktívne stánky a workshopy, do ktorých sa môžu zapojiť aj návštevníci.
