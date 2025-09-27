< sekcia Regióny
Podujatie Beh neporazených podporí ľudí po cievnej mozgovej príhode
Konať sa budú i detské behy či symbolická 100-metrová chôdza pre účastníkov so zdravotným znevýhodnením.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Sobotňajšie charitatívno-športové podujatie Beh neporazených v Bratislave podporí ľudí po cievnej mozgovej príhode. Pripravený je aj sprievodný program. Ide o siedmy ročník podujatia. TASR o tom za organizátorov z občianskeho združenia Porážka.sk informovala Alžbeta Husarovič.
„Beh neporazených je podujatie zamerané na šírenie povedomia o cievnej mozgovej príhode a podporu ľudí, ktorí ju prekonali,“ uviedla. Poukázala, že cievna mozgová príhoda je jednou z hlavných príčin úmrtí a trvalých postihnutí. „Práve týmto behom chceme upriamiť pozornosť na prevenciu a dôležitosť rýchlej reakcie pri prvých príznakoch,“ doplnila Husarovič.
Ako priblížila, účastníci si môžu vybrať z rôzne dlhých trás podľa kategórií. Zapoja sa podľa nej rekreační aj výkonnostní bežci, pre ktorých sú pripravené päť- a desaťkilometrové trasy. Konať sa budú i detské behy či symbolická 100-metrová chôdza pre účastníkov so zdravotným znevýhodnením.
„Beh neporazených je podujatie zamerané na šírenie povedomia o cievnej mozgovej príhode a podporu ľudí, ktorí ju prekonali,“ uviedla. Poukázala, že cievna mozgová príhoda je jednou z hlavných príčin úmrtí a trvalých postihnutí. „Práve týmto behom chceme upriamiť pozornosť na prevenciu a dôležitosť rýchlej reakcie pri prvých príznakoch,“ doplnila Husarovič.
Ako priblížila, účastníci si môžu vybrať z rôzne dlhých trás podľa kategórií. Zapoja sa podľa nej rekreační aj výkonnostní bežci, pre ktorých sú pripravené päť- a desaťkilometrové trasy. Konať sa budú i detské behy či symbolická 100-metrová chôdza pre účastníkov so zdravotným znevýhodnením.