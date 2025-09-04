< sekcia Regióny
Podujatie Cestou tradície v Ružomberku priblíži i život na salaši
Ružomberok 4. septembra (TASR) - Podujatie Cestou tradície, ktoré pripravuje mesto Ružomberok v spolupráci s partnermi, priblíži verejnosti bohatstvo ľudovej kultúry, remesiel či života na salaši. Uskutoční sa v sobotu 6. septembra od 12.00 h v Hýrošovom parku v centre Ružomberka. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Projekt Cestou tradície vznikol ako súčasť cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska. Jeho ambíciou je prinášať kultúrne dedičstvo novým generáciám modernou a zážitkovou formou. „Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky výroby liptovskej bryndze, bohatý folklórny program v podaní folklórneho súboru (FS) Liptov, FS Liptáčik, FS Wisla a kapely Borowiczka. Program na pódiu doplní mestská knižnica s čitárňou a Divadelný svet s divadelným programom pre najmenších,“ uviedol hovorca.
Súčasťou celého podujatia budú aj lokálni remeselníci. „Chceme, aby si obyvatelia aj návštevníci Ružomberka mohli tradičnú kultúru a salašnícky život zažiť naživo všetkými zmyslami a zároveň navnímať, že folklór aj remeslá majú svoje miesto v súčasnosti,“ uviedla referentka pre kultúru a komunitný rozvoj mesta Ružomberok Lucia Stanová.
Počas podujatia budú pripravené tvorivé dielne a hry pre celé rodiny. Mestská knižnica sa bude starať o knižný swap. Zároveň pripravili aj knižný bazár, kde si za symbolickú cenu budú môcť ľudia kúpiť vybrané kúsky z mestskej knižnice.
„Na tomto podujatí sme sa prvýkrát rozhodli pripraviť inkluzívnu zónu pre všetky deti - bez ohľadu na vek, schopnosti či špeciálne potreby. Táto časť na okraji parku vedľa pieskoviska ponúkne deťom zaujímavé hry, čítací kútik, ako aj oddychovú zónu. Pripravené budú aj slúchadlá proti hluku. Ako organizátori sa snažíme o myšlienku otvorenosti a prístupnosti pre všetkých,“ priblížil Miškovčík.
Podujatie sa koná aj v spolupráci s Úradom komisára pre deti. V rámci tejto sekcie pripravili pre rodiny s deťmi komunitnú aktivitu s názvom Strom práv a želaní. „Detskí účastníci napíšu svoje predstavy, ako by to v detskom svete - v našom meste malo vyzerať. Papiere zároveň pripnú na špagát. Na konci dňa to zozbierame a odovzdáme súčasnému komisárovi pre deti, ako aj nášmu primátorovi ako hlas občana,“ doplnil hovorca.
